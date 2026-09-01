Зал заседаний в подвале: журналистам показали укрытие, где депутаты ВР смогут работать во время воздушных тревог. Видео

Верховная Рада готовит альтернативный формат работы на время длительных воздушных тревог. Для этого в подвальном помещении парламента оборудовали зал, где народные депутаты смогут продолжать заседания и голосовать.

Видео дня

О новом формате работы рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ. В то же время в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал видео из помещения, которое рассматривается в качестве альтернативного зала для голосований.

Как выглядит зал в подвале

Новое рабочее помещение расположено на минус первом этаже и включает конференц-зал и прилегающие холлы.

Там уже обустраивают президиум, трибуну для выступлений, места для правительства, а также устанавливают столы и стулья для парламентариев. На данный момент в укрытии подготовлено 368 мест для народных избранников, а при необходимости их количество обещают увеличить.

Впрочем, народный депутат Алексей Гончаренко в своем видео обратил внимание, что в главном зале укрытия не поместятся все парламентарии, поэтому для части из них стулья расставили прямо в коридоре за дверью.

Как будет работать Рада во время тревог

По словам Стефанчука, из-за увеличения количества российских атак, а также частых и длительных воздушных тревог работа украинских властей может быть парализована. Во время тревоги Верховная Рада в соответствии с законодательством должна прерывать заседания и переходить в укрытие, что отнимает значительное количество рабочего времени.

"Учитывая, насколько возросло количество атак, это может привести к параличу деятельности украинских властей. И именно поэтому, благодаря аппарату, благодаря нашим коллегам, мы предложим народным депутатам альтернативный вариант", — отметил спикер парламента.

В то же время Стефанчук подчеркнул, что укрытие не заменит основной сессионный зал. Его планируют использовать в качестве дополнительного механизма в случаях, когда из-за ситуации с безопасностью провести заседание в обычном формате будет невозможно.

Как будут голосовать депутаты

Спикер также заверил, что новый формат не предусматривает дистанционного голосования. Заседания будут проходить по официальному адресу Верховной Рады — на улице Грушевского, 5, а депутаты будут голосовать лично.

"Я хочу развеять некоторые мифы о том, что, мол, народные депутаты будут голосовать неизвестно откуда, какими-то непонятными способами. Нет, регламент Верховной Рады предусматривает два вида голосования. Это голосование с помощью электронной системы, которую вы видите, и второе – голосование поднятием рук", – пояснил он.

Для работы в укрытии разработали специальную внутреннюю электронную систему, которая действует исключительно в пределах оборудованного помещения. Гончаренко в своем видео уточняет, что голосование планируется проводить через планшеты или смартфоны с помощью QR-кодов. За пределами периметра подвала проголосовать будет технически невозможно.

Порядок работы парламента в убежище планируется урегулировать отдельным постановлением Верховной Рады. Прежде чем вынести документ на голосование, депутаты должны протестировать новую систему в течение этой недели.

Стефанчук также подчеркнул, что о эвакуации или переезде Верховной Рады речи не идет – депутаты и в дальнейшем будут работать в Киеве.

Напомним, 22 августа народный депутат Нина Южанина заявила, что регулярные воздушные тревоги в Киеве существенно затрудняют работу Верховной Рады. По ее словам, после нескольких тревог депутаты уже не могут нормально работать, из-за чего парламентарии рассматривали возможность переноса сессионных заседаний в другое место.

Как писал OBOZ.UA, в Верховной Раде сообщили о подготовке к рассмотрению законопроекта о безопасности граждан и укрытиях. Документ, в частности, предусматривает обеспечение доступа к защитным сооружениям, четкие требования к их оснащению и регулярные проверки состояния укрытий.

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