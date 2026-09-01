Директора языкового центра в Хмельницком осудили за хранение детской порнографии: подробности дела. Фото

Директора одного из центров изучения иностранных языков в Хмельницком приговорили к двум годам лишения свободы за получение доступа к материалам детской порнографии и их хранение. В то же время мужчину также подозревают в развращении двух учениц, а расследование возможных преступлений против детей продолжается.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины после того, как следователи установили факт хранения соответствующих материалов у него на ноутбуке.

Что установило следствие

Директор с помощью собственного ноутбука получал через интернет доступ к материалам детской порнографии и хранил их на компьютере.

В июне 2026 года правоохранители провели санкционированный обыск по месту его жительства. В ходе следственного действия они изъяли ноутбук, на котором обнаружили соответствующие материалы.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Кроме того, его на три года лишили права работать в сферах, связанных с обучением, воспитанием и организацией досуга детей.

Директора также подозревают в развращении учениц

Отдельно ведётся расследование возможных преступлений в отношении детей, которые учились в этом языковом центре. Ранее директору было предъявлено подозрение в растлении двух учениц.

По данным следствия, вероятные противоправные действия могли совершаться во время занятий по английскому языку.

В настоящее время правоохранительные органы под процессуальным руководством прокуратуры устанавливают все обстоятельства дела и проверяют информацию о возможных других эпизодах, чтобы выяснить, могли ли пострадать от действий мужчины другие дети.

Напомним, 3 июня в Хмельницкой области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в совершении сексуальных действий в отношении детей. По данным полиции, он уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления

Как писал OBOZ.UA, 14 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект о декриминализации порнографии для совершеннолетних. В то же время ответственность за преступления сексуального характера в отношении детей остается уголовной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!