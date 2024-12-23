'10 или 12 раз': WBC ответил на вопрос о третьем бое Усика и Фьюри

Всемирный боксерский совет (WBC) поддержит проведение третьего боя между Александром Усик (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). В организации отметили, что украинец и британец уже подарили болельщикам два невероятных противостояния, в которых соперники дали очень близкий результат.

Видео дня

Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing News заявил президент WBC Маурисио Сулейман. Функционер подчеркнул, что в первом бою все увидели, как Фьюри был на грани нокаута, а во втором поединке 21 декабря соперники старались сделать ставку на скорость и умный бокс.

"Это был очень напряженный бой и отличный способ завершить год. Тайсон Фьюри по-прежнему способен на многое. Интересна ли мне трилогия? Конечно. Первый бой получился очень драматичным. Второй поединок показал нам высокий темп, качество бокса, технику и стратегию. Они могут подраться 10 или 12 раз, и все бои будут близкими", – сказал Сулейман.

Напомним, что все три судьи боя Усик – Фьюри 2 отдали победу украинскому боксеру со счетом 116-112. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект.

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. Британец также устроил демарш после поединка.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, реванш обнаружили в известном мультфильме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!