Определились первые финалисты Евровидения 2025

Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал Евровидения 2025. Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в грандфинале уже в субботу, 17 мая.

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В первом полуфинале выступала и Украина под номером 5. Группа Ziferblat попала в финал, где продолжит борьбу за главную победу. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех участников, которые прошли дальше.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри.

Евровидение 2025: кто из первого полуфинала прошел в финал

Норвегия

Албания

Швеция

Исландия

Нидерланды

Польша

Сан-Марино

Эстония

Португалия

Украина

Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.

Стоит отметить, что страны "Большой пятерки" – Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия – автоматически попадают в финал. В частности, к ним в этом году присоединилась победительница Евровидения 2024 – Швейцария.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты получили шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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