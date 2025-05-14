Определились первые финалисты Евровидения 2025
Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал Евровидения 2025. Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в грандфинале уже в субботу, 17 мая.
В первом полуфинале выступала и Украина под номером 5. Группа Ziferblat попала в финал, где продолжит борьбу за главную победу. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех участников, которые прошли дальше.
Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.
Следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри.
Евровидение 2025: кто из первого полуфинала прошел в финал
- Норвегия
- Албания
- Швеция
- Исландия
- Нидерланды
- Польша
- Сан-Марино
- Эстония
- Португалия
- Украина
Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.
Стоит отметить, что страны "Большой пятерки" – Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия – автоматически попадают в финал. В частности, к ним в этом году присоединилась победительница Евровидения 2024 – Швейцария.
Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.
Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.
В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты получили шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!