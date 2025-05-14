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Определились первые финалисты Евровидения 2025

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Определились первые финалисты Евровидения 2025

Во вторник, 13 мая, в Базеле, Швейцария, состоялся первый полуфинал Евровидения 2025. Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в грандфинале уже в субботу, 17 мая.

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В первом полуфинале выступала и Украина под номером 5. Группа Ziferblat попала в финал, где продолжит борьбу за главную победу. OBOZ.UA следил за прямым эфиром и собрал в материале перечень всех участников, которые прошли дальше.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Следует отметить, что результаты полуфиналов определяются только за счет зрительского голосования, то есть без учета оценок жюри.

Определились первые финалисты Евровидения 2025

Евровидение 2025: кто из первого полуфинала прошел в финал

  • Норвегия
  • Албания
  • Швеция
  • Исландия
  • Нидерланды
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Эстония
  • Португалия
  • Украина

Вторую десятку финалистов объявят в прямом эфире второго полуфинала 15 мая. Процедура определения стран-финалистов будет неизменной – во внимание берутся только голоса зрителей.

Стоит отметить, что страны "Большой пятерки" – Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия – автоматически попадают в финал. В частности, к ним в этом году присоединилась победительница Евровидения 2024 – Швейцария.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Определились первые финалисты Евровидения 2025

Ранее OBOZ.UA писал, что Ziferblat рассекретил сумму расходов на участие в международном соревновании. По словам артистов, чтобы оплатить конкурсный номер, появление на препати, медийное продвижение и многое другое нужно около 120-130 тысяч долларов.

В частности, читайте, кто такие Ziferblat и о чем их конкурсная песня Bird of pray. Артисты получили шанс появиться на международной арене, ведь завоевали расположение жюри Национального отбора и слушателей своей композицией.

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