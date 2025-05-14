Приглашенные звезды Евровидения 2025 перепели легендарный хит Селин Дион, которая не смогла выступить: среди них была украинка

Первый полуфинал Евровидения 2025, прошедший в швейцарском Базеле, стал настоящим праздником ностальгии и музыкального единства. В этом году организаторы конкурса решили отдать дань уважения одной из самых известных победительниц в истории шоу – канадской певице Селин Дион, которая в 1988 году одержала победу для Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi ("Не уходите без меня").

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OBOZ.UA следил за событиями в прямом эфире. Несмотря на то, что многим поклонникам хотелось увидеть певицу лично на сцене, ее физическое присутствие оказалось невозможным. Селин Дион уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием – синдромом ригидного человека (СРЛ), что вызывает сильные мышечные спазмы и значительно ограничивает подвижность. Из-за болезни певица отменила все выступления и почти не появляется на публике.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Впрочем, артистка нашла возможность обратиться к зрителям – она записала трогательное видео, которое показали во время первого полуфинала. В своем обращении Дион поблагодарила Швейцарию, которая когда-то предоставила ей шанс выступить на Евровидении, и выразила глубокую благодарность всем поклонникам конкурса. Она призналась, что всегда носит в сердце воспоминания о своей победе 1988 года, а музыка для нее до сих пор остается источником силы.

После видеообращения на сцене Базеля состоялся неожиданный трибьют, который вызвал шквал эмоций у зрителей. Победную песню Селин Дион Ne partez pas sans moi исполнили четыре звезды прошлогоднего конкурса: украинская артистка Jerry Heil, которая вместе с alyona alyona заняла пятое место в 2024 году, португальская певица iolanda, греческая звезда Марина Сатти и литовский исполнитель Сильвестр Бельт.

Они исполнили хит Дион в современной аранжировке, сохраняя при этом уважение к оригинальной версии. Интересно, что ради этого выступления организаторы пригласили симфонический оркестр.

Ранее OBOZ.UA писал, что Украина попала в финал Евровидения 2025. Нашу страну объявили последней, кто прошел в гранд-финал из первого полуфинала, из-за чего и сами украинцы, и участники Ziferblat не на шутку перепугались. Тем не менее все прошло успешно, а солист Даниил Лещинский с возмущенным взглядом подошел слишком близко к камере, однако позже улыбнулся.

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