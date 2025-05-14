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Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев

Дарья Дурова
Шоу Oboz
3 минуты
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Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное 'аполитичное' заявление, которое возмутило украинцев

Ведущие Евровидения 2025 перед оглашением результатов первого полуфинала заявили, что состязание "неполитичное и строго нейтральное – неважно, добрый ты или жестокий". Эта фраза вызвала бурное обсуждение среди украинской аудитории проекта.

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Слова прозвучали в шуточной песне двух ведущих конкурса – комикессы Хейзел Брюггер и певицы Сандры Штудер. В паузе основной программы они неожиданно спели о том, что дала миру Швейцария, которая в этом году принимает Евровидение.

Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев

Именно швейцарский вещатель в 1950 году предложил формат международного песенного конкурса среди стран Европы. Этот факт ведущие тоже упомянули.

"Евровидение неполитичное, строго нейтральное – неважно, добрый ты или жестокий. Приветствуется гендерное разнообразие, но с соблюдением приличий и без наготы", – прозвучало со сцены города Базель.

Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев

Немало украинцев обратило на это внимание. "Один вопрос – что?" "Надеюсь, это шутка", "Не удивлена", "Это сатира?" "Кринж", – делятся в соцсетях своими эмоциями.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована с Евровидения в связи с полномасштабным вторжением в Украину, что свидетельствует о том, что конкурс не является на 100% "неполитичным и строго нейтральным".

Кстати, по одной из версий, сам конкурс придумали после Второй мировой войны, чтобы сплотить европейские нации.

Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев
Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное "аполитичное" заявление, которое возмутило украинцев

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал Евровидения 2025. Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в грандфинале уже в субботу, 17 мая.

– Украинская группа Ziferblat прошла дальше и будет еще раз представлять нашу страну с композицией Bird of Pray.

– Какие страны вылетели с Евровидения 2025 после первого полуфинала – читайте в нашем материале по ссылке.

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