Намек на возвращение России? Со сцены Евровидения 2025 прозвучало странное 'аполитичное' заявление, которое возмутило украинцев

Ведущие Евровидения 2025 перед оглашением результатов первого полуфинала заявили, что состязание "неполитичное и строго нейтральное – неважно, добрый ты или жестокий". Эта фраза вызвала бурное обсуждение среди украинской аудитории проекта.

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Слова прозвучали в шуточной песне двух ведущих конкурса – комикессы Хейзел Брюггер и певицы Сандры Штудер. В паузе основной программы они неожиданно спели о том, что дала миру Швейцария, которая в этом году принимает Евровидение.

Именно швейцарский вещатель в 1950 году предложил формат международного песенного конкурса среди стран Европы. Этот факт ведущие тоже упомянули.

"Евровидение неполитичное, строго нейтральное – неважно, добрый ты или жестокий. Приветствуется гендерное разнообразие, но с соблюдением приличий и без наготы", – прозвучало со сцены города Базель.

Немало украинцев обратило на это внимание. "Один вопрос – что?" "Надеюсь, это шутка", "Не удивлена", "Это сатира?" "Кринж", – делятся в соцсетях своими эмоциями.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована с Евровидения в связи с полномасштабным вторжением в Украину, что свидетельствует о том, что конкурс не является на 100% "неполитичным и строго нейтральным".

Кстати, по одной из версий, сам конкурс придумали после Второй мировой войны, чтобы сплотить европейские нации.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером во вторник, 13 мая, в Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал Евровидения 2025. Среди 15 стран-участниц этой части песенного конкурса зрители выбрали 10 своих фаворитов, которые будут бороться за хрустальный микрофон в грандфинале уже в субботу, 17 мая.

– Украинская группа Ziferblat прошла дальше и будет еще раз представлять нашу страну с композицией Bird of Pray.

– Какие страны вылетели с Евровидения 2025 после первого полуфинала – читайте в нашем материале по ссылке.

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