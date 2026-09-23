"Вопрос времени": Навроцкий заявил, что в Польше может появиться военная база в честь Трампа

Президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что новая постоянная военная база США всё-таки появится на территории страны. Если предыдущие договоренности между Варшавой и Вашингтоном будут воплощены в жизнь, он пообещал назвать будущий комплекс в честь президента США Дональда Трампа.

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Строительство постоянной американской базы в Польше Навроцкий считает "вопросом времени". О заявлениях польского президента пишет издание Bloomberg.

Что сказал Навроцкий

В интервью Bloomberg Television Навроцкий назвал строительство постоянной военной базы США в Польше "лишь вопросом времени". Он добавил, что хотел бы, чтобы работы были завершены до истечения срока полномочий действующего президента США в 2029 году.

"Когда администрации США оба правительства завершат работу, я думаю, тогда президент Трамп лично сможет принять участие в открытии "форта Трамп", – заявил Навроцкий, очевидно, рассчитывая, что подобный "нейминг" гарантирует строительство базы и ускорит его.

В Bloomberg напомнили, что идею о постоянной базе США впервые озвучил предшественник Навроцкого Анджей Дуда в 2018 году. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году официальные лица в Варшаве удвоили свои усилия, чтобы обеспечить присутствие американских войск.

Между тем Трамп на днях приветствовал "значительный прогресс" в переговорах с Варшавой и анонсировал объявление о месте расположения будущей базы "очень скоро".

"Эти обсуждения проходят на фоне растущей обеспокоенности в остальной Европе по поводу того, что США готовятся сократить свое военное присутствие на континенте. Трамп заявил европейским союзникам, что им нужно взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, а министр обороны Пит Хегсет проводит обзор американских сил, развернутых в Европе. Эти опасения особенно остро стоят на восточном фланге НАТО, где страны расположены ближе всего к Украине и попали под советский контроль во время холодной войны", – пояснили в Bloomberg.

По словам Навроцкого, в настоящее время в Польше на ротационной основе находятся около 10 тыс. американских военнослужащих. Однако страна, заверил польский президент, готова принять и часть контингента, который в настоящее время дислоцируется в Германии – если США решат сократить там свое присутствие.

"Мы находимся в условиях гибридной войны. Российские провокации, с одной стороны, формируют будущее поле боя, но с другой — они проверяют стойкость НАТО. Безусловно, ситуация серьезная", – считает Навроцкий.

Навроцкий наладил тесные связи с Трампом, который поддерживал его во время президентской кампании в Польше в 2025 году. Bloomberg пишет, что с момента вступления в должность президент Польши рассматривает свои отношения с американским коллегой как актив для безопасности страны, а их переговоры были сосредоточены на укреплении военного присутствия США и сотрудничестве в области обороны.

"Польша, один из крупнейших поставщиков оборонных средств НАТО, годами настаивала на более значительном и постоянном военном присутствии США. Согласно первоначальному предложению, Дуда предложил выделить более 2 миллиардов долларов на этот проект. Этот план так и не был реализован, хотя США расширили свое военное присутствие в Польше, поскольку НАТО укрепляло свой восточный фланг", – говорится в материале.

В мае Трамп заявил, что направит в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих.

В начале сентября представители Белого дома посетили Польшу с целью поиска потенциальных мест для размещения такой базы.

Навроцкий признал, что все еще остаются "административные и финансовые вопросы", требующие решения.

"Мне трудно назвать конкретные даты, но я думаю, что этот вопрос точно подтвержден, поскольку президент Трамп известен тем, что держит слово", – уверен он.

Польша столкнулась с бюджетными проблемами из-за расходов на укрепление обороны

По данным Bloomberg, стремление Польши укрепить свою оборону усиливает давление на и без того напряженные государственные финансы. В августе власти объявили о бюджете на 2027 год с дефицитом, эквивалентным 7,1% ВВП, что является одним из самых высоких показателей в Европейском союзе, отчасти из-за значительных расходов на оборону.

"На прошлой неделе рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Польши на одну ступень до A3 – четвертого самого низкого инвестиционного уровня – и предупредило, что страна пытается сдержать свой бюджетный дефицит. Оно указало на "длительное противостояние" между Навроцким и проевропейским правительством Туска по поводу законодательства, которое помогло бы ослабить фискальную напряженность", – пишет Bloomberg.

Навроцкий тем временем в беседе с Bloomberg пытался преуменьшить риски, отвергая бюджетные проблемы как временные.

"Ситуация не настолько плоха, чтобы волноваться, но она точно требует определенных шагов. Так что будьте уверены. Польская экономика по-прежнему сильна, и мы решим свои проблемы у себя дома", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп анонсировал строительство американской военной базы в Польше.

Он заявил, что это "замечательные новости", и похвалил президента Польши Кароля Навроцкого за "решительное лидерство", назвав его своим другом.

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