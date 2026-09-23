Трамп планирует на этой неделе встретиться с Си Цзиньпином по вопросу Тайваня – Reuters

Президент США Дональд Трамп на этой неделе встретится в Вашингтоне с председателем КНР Си Цзиньпином, иодним из ключевых вопросов переговоров может стать поставка американского оружия Тайваню. Пекин планирует потребовать от Вашингтона прекратить как новые продажи вооружений Тайбэю, так и поставки уже заказанного оружия.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех собеседников, осведомленных о подготовке переговоров между США и Китаем. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон в среду, 23 сентября, официальные переговоры с Трампом запланированы на четверг, 24 сентября.

Пекин будет ссылаться на соглашение 1982 года

По данным Reuters, во время встречи Китай, вероятно, будет апеллировать к третьему из трех совместных коммюнике США и КНР, подписанному в 1982 году. В нём Вашингтон заявил о намерении постепенно сокращать продажи оружия Тайваню и не планировать долгосрочные поставки вооружений на остров.

В то же время тогдашний президент США Рональд Рейган в сопроводительной записке подчеркнул, чтоготовность Вашингтона сокращать продажи оружия напрямую зависит от того, будет ли Китай и впредь привержен мирному урегулированию разногласий с Тайванем.

Пекин регулярно называет вопрос о Тайване одним из самых чувствительных в отношениях с США и требует прекратить американские продажи оружия острову. Китай считает Тайвань своей территорией, тогда как правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет.

В то же время США официально не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но американское законодательство предусматривает предоставление острову средств для самообороны. Вашингтон придерживается политики "одного Китая", в соответствии с которой США официально не занимают позиции по вопросу суверенитета Тайваня и лишь признают позицию Пекина по этому вопросу, не поддерживая ее.

Китай хочет остановить поставки даже уже заказанного оружия

Собеседники издания утверждают, что требования Пекина могут касаться не только будущих контрактов. Китай также может призвать США прекратить поставки вооружений, которые Тайвань уже заказал.

Речь идет, в частности, о двух крупных пакетах вооружений. В декабре администрация Трампа одобрила для Тайваня пакет на $11 млрд, который стал крупнейшим в истории острова. Еще один пакет приблизительной стоимостью $14 млрд уже несколько месяцев остается отложенным. После встречи с Си Цзиньпином в Пекине в мае Трамп заявлял, что отложил это решение, назвав пакет "очень хорошим рычагом для переговоров".

По словам источников Reuters, Китай может предложить США взамен помощь в оказании давления на Иран в связи с войной на Ближнем Востоке.

Один из собеседников издания также заявил, что Си может убеждать Трампа в том, что именно Тайвань является источником нестабильности в отношениях между США и Китаем и якобы нарушает статус-кво.

В США заявляют о неизменности политики в отношении Тайваня

Накануне встречи Трампа и Си американские политики-республиканцы призвали президента сохранить нынешний подход Вашингтона к Тайваню.

Сенатор-республиканец Пит Рикеттс заявил, что США должны четко дать понять Китаю, что не позволят силой захватить Тайвань и продолжат поддерживать остров. Председатель специального комитета Палаты представителей по вопросам Китая Джон Муленаар также призвал Трампа отвергать китайские требования в отношении американских продаж оружия и сотрудничества в сфере безопасности с Тайванем.

Отдельно продолжается дискуссия о так называемых "Шести гарантиях" Тайваню, которые США предоставили в 1982 году и рассекретили в 2020-м. Они предусматривают, в частности, что Вашингтон не устанавливал дату прекращения продаж оружия Тайваню и не соглашался консультироваться с Пекином перед такими продажами.

Бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер, работавший в администрации Трампа во время его первого президентского срока, заявил, что не ожидает "существенных" договоренностей по Тайваню в ходе нынешней встречи. В то же время он предположил, что Си Цзиньпин подробно изложит Трампу позицию Пекина по поводу острова, как это происходило во время предыдущих встреч с американскими президентами.

За последние пять лет Китай существенно увеличил военную активность вокруг Тайваня, в частности проводил масштабные учения с применением боевых ракет. Китайские военные корабли и самолеты регулярно действуют вблизи острова.

Этим летом Тайвань провел крупнейшие в 2026 году военные учения "Хань Куан", в ходе которых военнослужащие и гражданские лица отработали действия на случай возможного вторжения китайских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай угрожал отменить встречу Си и Трампа, если американцы осуществят какие-либо новые поставки оружия Тайваню. В Пекине в очередной раз дали понять, что тайваньский вопрос для Поднебесной является "красной линией".

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