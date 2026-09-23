89-летняя Кадочникова после языкового скандала выучила украинский язык и стала поучать других актеров

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которая в начале 2025 года оказалась в центре громкого языкового скандала из-за отказа говорить на украинском языке за пределами театра, теперь заявляет, что полностью перешла на государственный язык, правда, только в сценической жизни. 89-летняя актриса рассказала, что с ней специально занимался репетитор по украинскому, и теперь она настолько привыкла к этому языку, что, по ее словам, уже забывает русские варианты некоторых слов.

Видео дня

Об этом Кадочникова рассказала в интервью "Теще Гордона". Актриса подчеркнула, что театр для нее остается особенным местом, и отметила, что сейчас все ее коллеги перешли на украинский язык.

"Я люблю театр. Театр Леси Украинки – это мой родной дом. И без жизни в нем, без выхода на сцену... Все перешли на украинский язык. И я тоже. Со мной занимались. И сначала мне было трудно, а теперь я даже забыла русские варианты некоторых слов", – сказала артистка.

На вопрос, выступает ли она теперь на сцене на украинском языке, Кадочникова ответила однозначно: "Только так! Другого сейчас нет".

В то же время артистка не ограничилась рассказом о собственном опыте, а стала оценивать, как на украинском говорят другие актеры. Кадочникова подчеркнула, что со сцены важно четко произносить каждое слово, ведь зритель должен его услышать и понять.

"Я вот играю, и все говорят абсолютно нормально, четко и ясно. И это тоже важно, потому что бывает в театрах так: ты приходишь, эти люди (актеры. – Ред.) говорят на украинском, начинают говорить, "проглатывают" слова, звуки куда-то внутрь улетают. И ты не успеваешь понять: а что он сказал? А ты упустил слово – и все. И дальше ты теряешь смысл", – пояснила она.

По словам Кадочниковой, это вопрос театральной школы, а актеры должны ориентироваться не только на собственное удобство, но и на партнера и зрителя.

"Я не хочу ругать, но под себя (произносить слова. – Ред.) нельзя. Нужно ориентироваться на партнера, на зрителя, чтобы звук и слова доносились ясно и четко. Слово – это что? Самое главное на сцене", – заявила артистка.

Стоит отметить, что в январе 2025 года во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова актриса отказалась выступать на украинском языке. На просьбу журналиста Руслана Кошовенко перейти на государственный язык она ответила, что не собирается этого делать.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре спектакли на украинском языке", – сказала тогда Кадочникова.

Ее выступление встретили аплодисментами отдельные присутствующие в зале, однако видео с этого события вызвало значительный общественный резонанс. Писательница и общественная деятельница Лариса Ницой, которая опубликовала запись инцидента, резко раскритиковала позицию актрисы. Она, в частности, обратила внимание на то, что Кадочникова является народной артисткой Украины, а из-за того, что использует украинский язык только на сцене, назвала ее "украинофобкой".

"Тени забытых предков". Маричка в жизни оказалась украинофобкой. Сказала, что "сделала для страны достаточно, чтобы ее уважали", и продолжила свое выступление на московском диалекте. Хочется спросить у этой лауреатки многих премий, Ларисы Кадочниковой: для какой страны "она сделала достаточно"? Для Московии? Втягивая всю жизнь в Украину "русский мир", популяризируя его "язык", за которым пришли танки? Играя роли в кино на московском, выступая везде публично на московском, общаясь со всеми на московском, выйдя на сцену вручать премию на московском, и лишь изредка пользуясь украинским языком там, где нельзя обойти закон – в спектаклях", – возмущалась тогда Ница.

В сентябре 2025 года ситуацию также прокомментировал режиссер Тарас Томенко. Он отметил, что организаторы мероприятия могли заранее позаботиться о синхронном переводе, учитывая языковую позицию актрисы. В то же время режиссер подчеркнул ее вклад в украинское кино и назвал созданный ею образ Марички в "Тенях забытых предков" ярким образом украинки.

"И, наверное, Лариса Кадочникова тоже почувствовала бы себя как-то не в своей тарелке, если бы народную артистку Украины переводили. Возможно, тогда бы и дошло, на каком языке следует говорить. Но опять же, человека уже не переделаешь – она всю жизнь позиционирует себя так", – сказал режиссер в комментарии OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фагот рассказал о жестком споре с Поляковой из-за языка и о том, почему она на самом деле поет на украинском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!