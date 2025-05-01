С главным талисманом Евровидения 2025 случился конфуз: кто такой Люмо и как он выглядит

В Швейцарии, где в этом году состоится конкурс Евровидения 2025, недавно представили официального талисмана – яркое существо по имени Люмо. Однако вместо ожидаемой волны восторга первый публичный выход персонажа вызвал громкий конфуз.

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В сети молниеносно разлетелось курьезное фото, на котором видно, как после фотосессии Люмо "бесславно" тянут к машине – вероятно, чтобы завершить насыщенный день съемок. Снимок, где яркий оранжево-голубой талисман выглядит так, будто его спасают после изнурительного дефиле, сразу стал объектом шуток в соцсетях.

Некоторые еврофаны также не отказались от черного юмора и поделились первым мнением, которое пришло в голову от увиденного: "Люмо умер. 27 февраля 2025 – 30 апреля 2025".

Несмотря на курьёз, сама идея талисмана – более чем серьезная. Как сообщают на сайте Евровидения, Люмо – это результат творческого конкурса среди студентов Базельской академии искусств и дизайна FHNW и Базельской школы дизайна, в котором приняли участие более 1100 участников. Победительницей стала 20-летняя Линн Бруннер из Хюнибаха (кантон Берн), поразившая жюри своим уникальным видением.

Люмо – это больше, чем просто забавный персонаж. Его имя происходит от английского "luminous" – сияющий. И вид соответствует названию: фигура в форме сердца, горящие вьющиеся волосы, большие выразительные глаза, яркие цвета и рот, готовый к пению – все это создано, чтобы олицетворять сердце конкурса, энергию музыки и единение, несущее слоган "United By Music" ("Объединены музыкой").

Кроме визуального послания, Люмо также играет важную социальную роль – как гендерно-нейтральный символ, он должен объединять людей всех возрастов, происхождения и взглядов.

Начиная с мая Люмо будет появляться на улицах Базеля, приветствуя гостей конкурса. И хотя его дебют оказался несколько скандальным – герой уже пленил сердца фанатов своей харизмой.

Ранее OBOZ.UA писал, что фавориты букмекеров Евровидения 2025 зажгли под легендарный украинский хит и назвали своего "выдающегося учителя"-украинца. В подписи к видео артисты отметили: "Мы учились у великих. Это наш тезис".

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