Представитель Австрии на Евровидении 2025 певец JJ (Йоганнес Пич) оказался в центре скандала из-за своей симпатии к российской оперной певице Анне Нетребко. Музыкант признался, что вдохновлялся его творчеством при создании конкурсной песни Wasted Love.

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Йоханнес Пич еще с 2021 года активно следил за творчеством Нетребко и лайкал ее посты в Instagram, в том числе и содержавшие пророссийские месседжи. На расположение артиста к "русскому миру" обратил внимание пользователь соцсети X.

Анна Нетребко – не просто оперная дева, а известная поклонница путинского режима. В 2014 году она финансировала пророссийских боевиков так называемой "ДНР", а после полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно распространяла пропагандистские нарративы, оправдывавшие российскую агрессию.

Несмотря на давление международного сообщества, Нетребко так и не осудила действия Кремля, что привело к отмене выступлений во многих престижных театрах мира. Однако в Австрии, где она имеет гражданство, ее карьера продолжает развиваться и она все еще выступает на сценах местных оперных театров.

Что известно о певце

Йоханнес Пич родился 29 апреля 2001 года в Вене в семье австрийца и филиппинки. Он рос в Дубае, а в 2016 году вернулся в Австрию. В музыкальной сфере JJ проявил себя как участник талант-шоу: сначала The Voice UK, а впоследствии на австрийском шоу Starmania, где дошел до финала.

Кроме поп-музыки он активно выступает в Венской государственной опере и учится в Венском университете музыки и искусства.

Песня Wasted Love, с которой JJ поедет на Евровидение 2025, совмещает классическое и современное поп-звучание. По словам исполнителя, композиция рассказывает об интенсивных эмоциях безответной любви. Интересно, что именно в этой песне букмекеры прогнозируют победу в 16%.

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