Где смотреть финал Евровидения 2025: пошаговая инструкция

Уже 17 мая начнется самое масштабное музыкальное событие года – финал Евровидения 2025, в котором 26 стран столкнутся в честной борьбе за хрустальный микрофон. Многомиллионная аудитория сможет наблюдать за этим в разных форматах: на телевидении, в сети и даже слушать радиотрансляцию.

Видео дня

Кроме этого, традиционно будет вестись эфир из комментаторской кабинки неизменного ведущего Евровидения – Тимура Мирошниченко. OBOZ.UA собрал пошаговую инструкцию, где смотреть гранд-финал.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений второго полуфинала Евровидения 2025.

Где смотреть трансляцию

Онлайн-трансляция финального концерта Евровидения 2025 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Она начнется ровно в 22:00 по Киеву и будет транслироваться на языке оригинала, то есть без украинских комментариев и субтитров. Чтобы открыть канал конкурса – перейдите по ссылке.

Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного". В частности, на сайте.

Найти телеканал можно на медиасервисе Megogo совершенно бесплатно, поскольку "Суспільне Культура" входит в перечень доступных без подписки телеканалов. Для этого нужно перейти на сайт по ссылке или ввести в строке поиска "Суспільне Культура".

Трансляция на Радио Проминь будет полезной для тех, кто слушает Евровидение в дороге.

Посмотреть версию с переводом можно также в приложении Дія. Следить за событиями онлайн можно будет и на сайте OBOZ.UA, ведь мы будем транслировать самые интересные события в текстовом формате для тех, кто не имеет возможности посмотреть или послушать все шоу.

Чтобы найти трансляцию в Дії, нужно:

– открыть приложение

– перейти в раздел "сервисы" – "развлечения" – Дія TV

– Включить телеканал "Суспільне Культура" и наслаждаться просмотром

Кроме этого, еврофаны смогут заглянуть за кулисы шоу и понаблюдать за реакцией Тимура Мирошниченко в комментаторской кабине. К нему также присоединится участница Евровидения 2024 alyona alyona. Найти эфир можно будет в 22:00 на YouTube.

Когда состоится Евровидение 2025

Шоу начнется в 22:00 по киевскому времени. В нем примут участие 26 стран, среди которых 20 победителей полуфиналов, "большая пятерка" и страна-хозяйка. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Как прошло выступление представителей Украины в первом полуфинале – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов Евровидения и на каком месте сейчас Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!