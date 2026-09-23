Деньги на армию – это то, чего требует здравый смысл. И то, чему так упорно сопротивляется профильный департамент финансов КГГА.

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Зареєстрували з Катериною Кириченко у Київській міській раді проект рішення про надання фінансової підтримки сектору безпеки і оборони. Документом передбачається скерувати 3 мільярди гривень на потреби Сил безпеки і оборони.

Підтримка ЗСУ має бути пріоритетом номер один. Всі люблять про це говорити, але не всі люблять дотримуватись цього в житті. Чи не так, пане Репік? Депутати міської ради втомились чекати від вас ініціативи щодо підготовки змін до бюджету в частині фінансування військових, тому ми вирішили взяти ситуацію в свої руки і зареєстрували згаданий вище проект рішення.

Однак 3 мільярдів, очевидно, недостатньо. Ухвалення цього проекту рішення має бути першим (!) кроком у фаховій дискусії про перерозподіл бюджету столиці на цей рік. Тим більше, вже відомо, що Міністерство фінансів внесло зміни до розпису державного бюджету, заблокувавши капітальні видатки (будь-яке будівництво) для міст та держави, тим самим мотивуючи місцеві громади робити перерозподіл на користь субвенції на армію та енергостійкість.

Київ має також перерозподілити бюджет на цей рік, в рази збільшивши фінансування армії. Те, в чому столиця України, яка має бути прикладом для інших міст, наразі пасе задніх. Мовою цифр: у цьому році Київ надав субвенцію військовим підрозділам лише 3 млрд грн за 9 місяців, а у 2025-му – 11 млрд.

Має бути змінений пріоритет видатків бюджету з будівництва на субвенцію армії, так як було у 2025 році. Я розумію, що пан Репік та пан Поворозник цього не хочуть, але вони не є Київрадою, яка має саме чітко визначити пріоритети.

Тож, поки не стало запізно, маємо перерозподілити кошти міського бюджету та максимально скерувати їх на сектор безпеки та оборони. Армії гроші зараз необхідні, як ніколи. Зволікання з виділенням коштів – це життя наших військових.