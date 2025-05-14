Украина прошла в финал Евровидения 2025: как отреагировал Ziferblat

Сегодня, 13 мая, прошел первый полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение. Группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на международной арене, вышла на сцену под номером пять. По результатам голосования, коллектив прошел в финал музыкального соревнования.

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Отметим, что в этом году Евровидение проходит в швейцарском городе Базель. Ziferblat зажег сцену песенного конкурса композицией Bird of Pray, центральной идеей которой стала надежда на лучшее будущее.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

Ziferblat вышли на сцену музыкального соревнования в эффектных костюмах, которые специально для них разработал украинский дизайнер Иван Фролов. Модельер продумал образы до мелочей, а акцент сделал на яркие цвета, блеск, силуэт с выразительной формой и символику бренда FROLOV – сердечки.

А вот над музыкальным перформансом группы Ziferblat для Евровидения 2025 работала режиссер Мария Коростелева. Она известна сотрудничеством с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, такими как KAZKA, Алина Паш, The Erised, а также постановками для Национального отбора, "Голоса страны" и "Танцев со звездами".

Стоит отметить, что второй полуфинал состоится уже 15 мая, а вот в гранд-финале артисты встретятся 17 числа. Именно тогда станет известно, какая страна получит заветный хрустальный микрофон.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat дали достойный отпор журналисту, который задал ужасный вопрос о войне.

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