Новые правила на Евровидении: конкурс запретил использовать 'лишние' флаги, но есть нюанс

Европейский языковой союз (EBU) объявил новые правила использования флагов на песенном конкурсе "Евровидение 2025", который в этом году состоится в швейцарском Базеле. Главное нововведение – ограничение на использование "лишних" флагов на сцене и во время официальных мероприятий. В то же время в зрительном зале теперь действуют значительно более мягкие требования, что создало неоднозначную ситуацию.

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Для участников конкурса правила ужесточились. Как сообщает DR, на сцене во время церемонии открытия, подсчета баллов и на всех официальных мероприятиях можно использовать только официальный флаг страны, которую представляет делегация. Флаг должен быть предоставлен швейцарской телекомпанией SRG SSR.

Любые другие флаги, включая радужные (ЛГБТ+), небинарные или флаги других стран, запрещены. Запрещено проявлять политические жесты солидарности, как это было в 2022 году, когда несколько участников развернули украинский флаг на сцене после начала полномасштабной войны.

Организаторы предупреждают, что за нарушение правил делегации могут понести "дальнейшие последствия", включая дисквалификацию. EBU не уточняет детали санкций, но подчеркивает необходимость "балансировать между выражением идентичности и сохранением нейтральности мероприятия".

Что позволено зрителям – и где здесь нюанс

В то же время для зрителей введены более либеральные условия. Теперь можно приносить почти любые флаги, за исключением тех, что запрещены швейцарским законодательством. Запрещены флаги расистского, дискриминационного или экстремистского содержания, а также символы террористических организаций.

Это означает, что в зале могут развеваться флаги стран, не участвующих в конкурсе, например, Палестины. Среди разрешенных также оказался флаг России.

И здесь возник нюанс: несмотря на отстранение России от Евровидения из-за войны в Украине, зрителям официально не запрещается приносить российский флаг в зал. Аналогичная ситуация с другими странами – организаторы объясняют это стремлением "уважать свободу слова", которая является одной из ценностей принимающей страны, Швейцарии.

История скандалов с флагами на Евровидении

Проблема флагов не нова для Евровидения. В 2016 году армянская участница получила выговор за использование флага спорного региона Нагорного Карабаха. В 2019-м исландская группа Hatari вызвала штраф для своего национального вещателя после демонстрации шарфа с палестинским флагом при подсчете баллов в Израиле.

В прошлом году вопрос использования флагов тоже стал взрывным: на входе в зал в шведском Мальме конфисковали флаги ЛГБТК+ сообщества, а также флаги ЕС. Победители конкурса, швейцарские исполнители Nemo, признались, что вынуждены были контрабандой пронести небинарный флаг, чтобы выйти с ним на параде открытия.

Тогда организаторы подверглись критике со стороны политиков ЕС и правозащитных организаций и пообещали пересмотреть политику до следующего конкурса.

В ответ на запросы медиа Европейский языковой союз объяснил, что новые правила были созданы для "создания ясности и баланса". Они имеют целью обеспечить, чтобы и зрители, и участники могли выражать свою идентичность, но при этом избегать политических провокаций.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Евровидении 2025 обнаружили еще одного поклонника "русского мира". Представитель Австрии признался, что вдохновлялся творчеством российской оперной певицы-путинистки.

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