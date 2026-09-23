В крупных войнах момент приближения переговоров далеко не всегда выглядит как затишье. Часто происходит наоборот: военное давление усиливается именно тогда, когда дипломатия начинает переходить от общих разговоров к конкретным условиям будущего соглашения. После визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6–7 сентября индекс финальной переговорно-эскалационной фазы составил 69/100. Американские посредники приехали сразу после переговоров с Путиным в Москве, а Вашингтон начал искать способы возобновить приостановленный переговорный процесс. Тогда уже существовали сильное военное давление и дипломатический канал, но большинство возможных договоренностей оставалось на уровне сигналов. Сегодня оценка – уже 86/100.

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Больше всего за это время изменилась зрелость самого переговорного пакета. Энергетическое перемирие постепенно превратилось из общего призыва во взаимную конструкцию: прекращение российских ударов по украинской энергетике и критической инфраструктуре в обмен на соответствующие шаги Украины в отношении российской энергетики. Параллельно украинская сторона заявила, что количество "камней преткновения" в переговорах сократилось с десятков фактически до одного-двух ключевых вопросов. По нашей шкале это повысило "зрелость соглашения" с 8 до 13/15, "четкость требований" с 6 до 9/10, а off-ramp – с 8 до 10/10.

Второй сдвиг – появление конкретных секторальных договоренностей и письменных формулировок. К энергетическому треку добавилось Черное море: Турция начала работать над отдельной схемой защиты гражданского судоходства, а сама логика переговоров всё больше разбивается на более мелкие, потенциально контролируемые договоренности. Одновременно дипломатический календарь резко уплотнился: встреча Зеленского с Трампом в Нью-Йорке, контакты США с европейскими союзниками, дальнейший канал Вашингтон–Москва. Из-за этого "переговорный канал" поднялся с 13 до 15/15, а "временной горизонт" – с 5 до 7/10. США параллельно получили дополнительный экономический рычаг: 18 сентября Трамп подписал H.R. 5334, расширяющий санкционные и тарифные инструменты в отношении России.

Третья причина роста индекса парадоксальна: военная эскалация не ослабла, а стала еще сильнее – и в то же время все точнее совпадает с предметом переговоров. Украина усилила давление на российскую нефтепереработку и стратегические объекты, Россия – удары по украинской энергетике, промышленности, логистике и городам. Энергетика одновременно стала и одним из главных полей боевого давления, и главным кандидатом на частичное перемирие. Именно эта корреляция принципиальна: военная эскалация выросла с 14 до максимальных 15/15, а ее синхронизация с дипломатией – с 7 до 9/10. Это ещё не доказывает, что каждый удар является сигналом к переговорам, но структура войны и структура торгов всё сильнее накладываются друг на друга.

Именно здесь стоит кратко объяснить, что такое "киссинджеровская зона" финальных переговоров. Это не термин самого Генри Киссинджера, а собственное аналитическое название исторической ситуации, наиболее ярко проявившейся во Вьетнаме в конце 1972 года. Тогда основа Парижского соглашения уже существовала, оставался ограниченный круг споров, переговоры зашли в тупик, США резко усилили военное давление в ходе операции "Linebacker II", после чего стороны вернулись к почти готовому документу. Поэтому 90+ по нашей шкале означает не "почти гарантированный мир", а момент, когда каркас соглашения уже сформирован, остаются несколько финальных узлов, военное и экономическое давление способствуют их разрешению, а у сторон есть понятный путь от эскалации обратно к столу переговоров.

Практически неизменными и недостижимыми остаются два самых сложных компонента: контроль за выполнением – всего 2/5, политическая готовность к компромиссу – всего 1/5. Именно они объясняют, почему при всей интенсивности дипломатических усилий мы все еще говорим о 86, а не о 90+. И важно: это не 86% вероятности мира, а степень сходства нынешней конфигурации с историческими заключительными фазами переговоров и эскалации.

До "зоны Киссинджера" осталось всего четыре балла, но политически они могут оказаться самыми сложными во всей шкале. Для перехода за отметку 90 нужны уже не новые заявления и не еще более сильный удар, а совместно принятый текст хотя бы частичного перемирия, конкретная дата его вступления в силу, четкий перечень запрещенных целей, механизм верификации и хотя бы минимальное сближение политических позиций сторон. Другими словами: смогут ли переговоры реально "отключить" хотя бы один вид военного давления. Если энергетическая или черноморская договоренность получит дату, правила и контроль, тогда дипломатия уже не просто будет сопровождать эскалацию – она начнет ею управлять и наконец приведет войну к политическому разрешению.