Как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов Евровидения и на каком месте сейчас Украина

После второго полуфинала Евровидения 2025, который состоялся в Базеле 15 мая, букмекеры обновили свои прогнозы относительно возможного победителя нынешнего конкурса. Украина сейчас занимает 13 место в их рейтинге.

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Все изменения можно отслеживать на сайте Eurovision World. Лидеры рейтинга накануне финала не изменились – Швеция, Австрия и Нидерланды, в то же время несколько стран смогли улучшить свои позиции после удачного выступления. Повлияли на прогнозы букмекеров и реакции публики на происходящее на сцене.

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Накануне второго полуфинала, по оценкам букмекеров, 39% вероятность победить имела Швеция. Следующими были Австрия с ее 24%, а также Нидерланды (7%) и Франция (6%). Замыкал пятерку Израиль с его 5%.

Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray, оказалась на 13-м месте (а за несколько часов до первого полуфинала наша страна занимала 14 место). Наш коллектив имеет 1% вероятности на победу.

А какие результаты после второго полуфинала?

После завершения второго полуфинала Евровидения 2025 букмекерские прогнозы на победителя претерпели определенные изменения. Если сравнивать ставки за полчаса до шоу и сразу после его завершения, можно увидеть как незначительные, так и существенные колебания в шансах отдельных стран.

Швеция, представленная группой KAJ с песней Bara bada bastu, еще больше укрепила свое лидерство. Ее шансы устойчиво держатся 38%, и она уверенно удерживает первое место в рейтинге. Австрия с композицией Wasted Love в исполнении JJ немного поднялась – с 22% до 23%, оставаясь ближайшим конкурентом шведов. На третьем месте по-прежнему находятся Нидерланды, хоть и с неизменным результатом в 8%. Франция и Финляндия сохранили свои позиции с незначительными изменениями в процентах, а вот Израиль опустился с пятого на шестое место, уступив Финляндии, хотя и остался с теми же 4%.

Интересно, что после полуфинала появились новые лица в топ-16. Великобритания, которая до того вообще не фигурировала в прогнозах, заняла 11 место. Также в список вошли Германия, вытеснив Ирландию и Австралию не только из топ-20, но и из самого конкурса. Это свидетельствует о том, что второй полуфинал существенно повлиял на восприятие отдельных участников среди зрителей и экспертов.

Что касается Украины, которая в этом году представлена проектом Ziferblat с песней Bird of Pray, ее позиции остаются достаточно скромными. До полуфинала она занимала 13 место с вероятностью победы 1%, а после – показатель не изменился, все еще с тем же процентом. Это свидетельствует о том, что выступление в полуфинале не изменило общего отношения к украинскому номеру.

Окончательная картина распределения шансов еще может измениться после генеральных репетиций финала конкурса. В то же время текущие прогнозы букмекеров дают представление о том, кого зрители считают самыми перспективными претендентами на победу на нынешнем Евровидении.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что иностранцы бурно отреагировали на выступление Ziferblat на Евровидении 2025. Они высоко оценили мелодию трека Bird of Pray и вокальные навыки солиста группы, а также были в восторге от постановки и впечатляющей атмосферы выступления.

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