В полотенцах и с банными вениками: фавориты букмекеров Евровидения 2025 покорили зрителей 'горячим' выступлением. Видео

На сцене первого полуфинала Евровидения 2025 выступили фавориты букмекеров – шведская группа Kaj. Ее участники "зажгли" сцену "горячим" номер о бане и спели свой хит Bara Bada Bastu.

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Артисты выступили под 6 номером. Они появились перед публикой в классических костюмах, что нельзя сказать о подтанцовке: танцовщики обернуты лишь полотенцами, с банными вениками в руках, они сразу задали жару и атмосфере, и всей аудитории.

Читайте на OBOZ.UA все подробности, хронику, а также видео выступлений первого полуфинала Евровидения 2025.

От первой ноты до последнего ритма выступление выглядело как визуально-музыкальное шоу, стилизованное под аутентичную славянскую парную. Вместо традиционной сцены – световые эффекты, имитирующие пар и вспышки огня. И именно в разгар песни – буквально разожгли огонь на сцене: языки пламени вырвались из центра декораций.

Несмотря на ироничную подачу, выступление было безупречно срежиссировано: вокал, хореография, свет и пиротехника – все слилось в гармоничный перформанс.

KAJ – Bara bada bastu – это первая шведскоязычная песня на Евровидении с 1998 года. Все предыдущие победы страны были получены с англоязычными хитами. Так что решение сделать ставку на юмористическую композицию вместо проверенного поп-формата – большой риск.

Напоминаем, онлайн-трансляция полуфинала Евровидения 2025 доступна на официальном YouTube-канале Eurovision. Однако там конкурс будет транслироваться на языке оригинала. Украиноязычный эфир с неизменным голосом Тимура Мирошниченко будет доступен на телеканале и диджитал-платформах "Суспільного".

OBOZ.UA ранее рассказывал, могут ли украинцы голосовать в первом полуфинале Евровидения 2025 и как это сделать. Стоит отметить, что с украинского мобильного оператора проголосовать за Украину будет невозможно.

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