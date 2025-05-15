Главный фаворит второго полуфинала произвел фурор на Евровидении 2025: его песню называют 'шедевром'

15 мая в швейцарском городе Базель проходит второй полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. Шестым на международную арену вышел представитель из Австрии Йоханнес Пич и произвел настоящий фурор среди зрителей своим лирическим треком Wasted Love ("Потерянная любовь").

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Кстати, именно ему букмекеры прогнозируют второе место в решающем этапе нынешнего музыкального соревнования. А вот в рейтинге второго полуфинала артист занимает первое место.

В своей конкурсной композиции Йоханнес Пич гармонично соединил на первый взгляд кардинально разные жанры: поп, оперу и электро, благодаря чему смог продемонстрировать все аспекты своего голоса. Кстати, прошлогодние победители Евровидения Nemo использовали подобную стратегию, объединив оперу и рэп.

"Эта песня идеально отражает мой опыт безответной любви. Есть уникальный вид разбитого сердца, когда у тебя так много любви, которую хочешь отдавать, но ей негде приземлиться. Такое ощущение, будто плывешь по морю на хрупком бумажном кораблике; хватаешься за любую крошку надежды, только чтобы наблюдать, как она растворяется под тобой. И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить – как бы бесполезно – это прекрасная вещь сама по себе", – говорил артист.

Не менее впечатляющим был и перформанс представителя Австралии. На сцене установили конструкцию, которая имеет вид корабля, созданного из чемоданов и коробок.

В частности Йоханнес Пич был окружен со всех сторон дымом, что придало особой атмосферы выступлению. А поток воздуха, направленный на артиста, создал иллюзию шторма. Такая декорация визуально погружала зрителей в "путешествие глубокой бездной неразделенной любви".

Интересно, что еще до того, как Йоханнес Пич вышел на сцену Евровидения 2025, его песню еврофаны уже назвали "шедевром". Когда трек появился на YouTube-странице Eurovision Song Contest, в комментариях появилось множество положительных отзывов: "Это не песня, это искусство", "Голос невероятный", "Это просто шедевр!".

OBOZ.UA следит за событиями второго полуфинала Евровидения 2025 и ведет текстовую трансляцию .

Напомним, что во втором полуфинале Украина не участвует в голосовании, однако те украинцы, которые живут или временно находятся за рубежом, могут повлиять на итоги шоу.

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