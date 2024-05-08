Люксембург феерически вернулся на Евровидение после 30-летней паузы и 'влетел' в топ-10. Видео

Люксембург вернулся на Евровидение после более чем 30-летней паузы. Страна не участвовала в конкурсе с 1993 года, несмотря на то, что была одной из самых успешных за всю его историю. Впрочем, уже 7 мая Люксембург порадовал еврофанов своим феерическим возвращением. Представительница Великого Герцогства TALI вышла на сцену в Мальме, Швеция, в первом полуфинале, покорив публику песней Fighter.

TALI удалось хорошо себя зарекомендовать и с достоинством представить свою страну, пройдя в гранд-финал, в котором уже 11 мая она сразится за хрустальный микрофон. OBOZ.UA наблюдал за номером представительницы Люксембурга в прямом эфире.

Песня на французском языке от конкурсантки рассказывает о том, "как все люди страдают и как выдерживают страдания". В частности, TALI приводит пример из собственной жизни в Нью-Йорке, где она "переживает столько отторжений" в музыкальной индустрии.

Это выступление позволило Люксембургу попасть в десятку фаворитов, которые стали первыми финалистами Евровидения 2024 по результатам зрительского голосования.

Впрочем, букмекеры не видят Люксембург среди лидеров этого года. После первого полуфинала страна оказалась на 22 месте в рейтинге аналитиков.

Люксембург дебютировал на Евровидении с момента основания конкурса в 1956 году. Эта страна также одна из самых успешных участников шоу, ведь в ее арсенале целых 5 побед. Больше, чем у них, лишь Ирландия и Швеция (по 7 побед), одинаково с Люксембургом пять побед у Франции, Нидерландов и Великобритании.

Особенно поражают две победы Люксембурга подряд в 1972 и 1973 годах. К сожалению, после ряда неудачных выступлений в 80-х и начале 90-х годов страна прекратила участие в конкурсе в 1993-м.

Известно, что 23-летняя Тали Голергант родилась в Израиле, а ныне живет в Нью-Йорке, где работает тренером по вокалу и учителем музыки. Она также играет в мюзиклах, в частности Les Misérables, а свой первый альбом выпустила в 2021 году. Девушка родилась в ноябре 2000-го, то есть ни разу не видела, как Люксембург участвует в Евровидении. Впрочем, именно она стала той артисткой, которая вернула страну на конкурс после столь длительного перерыва.

Отметим, что OBOZ.UA вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала. Читайте ее по ссылке.

Ознакомиться с конкурсными песнями всех участников нынешнего Евровидения можно в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал, как в первом полуфинале выступила Украина. Jerry Heil и alyona alyona поразили не только сильный вокал, но и мощный номер, который для них поставила двукратная номинантка "Грэмми" Таню Муиньо.

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