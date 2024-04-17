Финал Евровидения 2024 будет проходить по-новому: что изменилось и как было раньше

Европейский вещатель в этом году подготовил несколько изменений в правилах песенного шоу Евровидения, среди которых новшества в жеребьевке. Теперь участники-финалисты смогут выбирать свой порядковый номер среди трех категорий: первая половина шоу, вторая половина и выбор продюсера..

Это поможет организаторам наладить логистику с декорациями, светом и разнообразить финал. О новых правилах сообщили на сайте Евровидения.

До этого года финалисты могли рандомно выбрать, в какой половине шоу выступят – до 13 номера или после – поочередно вытаскивая соответствующую бумажку. Однако часто это приводило к тому, что большинство фаворитов выступали друг за другом или большой кусок финала занимали только баллады.

Европейскому вещателю такой порядок не нравился, ведь финал выходил недостаточно динамичным и мог поднадоесть зрителям еще в первой половине концерта. Кроме этого, возникали проблемы со сложным передекорированием сцены между номерами.

Чтобы решить эту проблему, была добавлена категория "выбор продюсера", предполагающая, что он самостоятельно определяет порядковый номер страны в любой части финала так, чтобы конкурсант наиболее органично вписался в общую картину шоу.

После двух полуфиналов участники смогут выбрать на жеребьевке один из трех вариантов. Исключением станут только страны "Большой пятерки" – Германия, Великобритания, Италия, Испания и Франция – и хозяйка шоу Швеция, поскольку они проходят в финал автоматически и могут определить свой порядковый номер раньше.

Напомним, 68-й песенный конкурс состоится 7, 9 и 11 мая 2024 года. После каждого из полуфиналов 10 победителей примут участие в жеребьевке в прямом эфире.

"Все дело в том, чтобы создать лучшее телешоу и дать всем артистам шанс сиять. В предыдущие годы, когда разыгрывались только первая и вторая половина, многие баллады оказались в одной и той же части шоу или многие фавориты выступали в одной и той же половине. Добавив гибкость "выбора продюсера", я могу создать еще лучший поток разных темпов и еще более увлекательный гранд-финал", – объяснил Кристер Бьоркман, продюсер нынешнего конкурса.

Ранее OBOZ.UA писал, что стала известна стоимость билетов на шоу в Мальмё, Швеция. Посмотреть на выступления всех участников вживую можно, заплатив от 145 шведских крон (примерно 525 грн).

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