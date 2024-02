О чем песня alyona alyona и Jerry Heil, победившая на Нацотборе на Евровидение-2024. Текст Teresa & Maria

Певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" победили в Нацотборе, получив 21 балл по результатам голосования жюри и зрителей, и будут представлять Украину на Евровидении-2024 в Мальме, Швеции. Они посвятили трек доброжелательности друг к другу и сплочению вокруг важнейшей цели – победы Украины в войне с Россией.

Ранее alyona alyona и Jerry Heil в Instagram рассказывали, что песня нацелена на то, чтобы быть услышанными в мире и донести правду о важности объединения. Две девушки в треке символизируют Украину, которая стала "единственным механизмом", чтобы дать отпор врагу.

В частности, припев звучит на двух языках: украинском и английском, вероятно, для того, чтобы как можно легче и быстрее доказать миру главный смысл песни.

Текст песни Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш

Твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as the human beings

Ранее OBOZ.UA писал о скандале, разгоревшемся между слушателями песни alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria", о фигуре Марии Терезы. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описывали ее. Впрочем, певицы объяснили, что общественное мнение о Марии Терезе искажено, но в Европе ее уважают.

