О чем песня alyona alyona и Jerry Heil, победившая на Нацотборе на Евровидение-2024. Текст Teresa & Maria
Певицы alyona alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" победили в Нацотборе, получив 21 балл по результатам голосования жюри и зрителей, и будут представлять Украину на Евровидении-2024 в Мальме, Швеции. Они посвятили трек доброжелательности друг к другу и сплочению вокруг важнейшей цели – победы Украины в войне с Россией.
Ранее alyona alyona и Jerry Heil в Instagram рассказывали, что песня нацелена на то, чтобы быть услышанными в мире и донести правду о важности объединения. Две девушки в треке символизируют Украину, которая стала "единственным механизмом", чтобы дать отпор врагу.
В частности, припев звучит на двух языках: украинском и английском, вероятно, для того, чтобы как можно легче и быстрее доказать миру главный смысл песни.
Текст песни Teresa & Maria
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as the human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя – петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю, знаєш
Твій тернистий шлях саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as the human beings
Ранее OBOZ.UA писал о скандале, разгоревшемся между слушателями песни alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria", о фигуре Марии Терезы. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описывали ее. Впрочем, певицы объяснили, что общественное мнение о Марии Терезе искажено, но в Европе ее уважают.
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