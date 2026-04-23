Принц Гарри в третий раз приехал в Украину с неанонсированным визитом

Принц Гарри в третий раз посетил Украину с неанонсированным визитом – герцог Сассекский прибыл в Киев 23 апреля рано утром. Неизвестно, какой промежуток времени он будет находиться на украинской территории. В то же время известно, что принц планирует выступить на Киевской конференции по безопасности.

О визите сообщил британский журналист Крис Шип, обнародовав соответствующие кадры с места события. На видео зафиксировано, как принц Гарри выходит из поезда на Киевском вокзале. Его встречают несколько человек, которые, вероятно, будут сопровождать во время пребывания в столице. Визит, как и предыдущий, не анонсировался заранее из соображений безопасности.

По словам журналиста, по прибытии герцог Сассекский коротко прокомментировал свой визит. "Приятно вернуться в Украину", – сказал он журналистам.

В интервью ITV News Гарри объяснил, что целью поездки является поддержка украинцев и привлечение внимания международного сообщества к российской военной агрессии: он хочет "напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые выполняют чрезвычайную работу каждый час каждый день в невероятно сложных условиях".

В частности, герцог подчеркнул, что Украина – "страна, которая мужественно и успешно защищает восточный фланг Европы", и призвал мир "не терять из виду значение этого" и не "застывать" перед длительными конфликтами.

По словам источника, герцог Сассекский во время выступления на Киевской конференции по безопасности планирует обратить внимание на последствия войны, которые, по его словам, будут ощущаться еще много лет. Он намерен поднять тему принудительного вывоза украинских детей, назвав это "систематическим и преднамеренным" актом, который будет иметь правовые последствия на международном уровне.

В частности, принц Гарри якобы не будет обходить и тему своей инициативы с "Играми непокоренных" – поддержка ветеранов и раненых военных. Сам герцог отметил, что ожидает встречи с украинскими воинами и участниками сообщества "Непокоренных": "Я с нетерпением жду возможности восстановить связь и стоять рядом с теми, кто помогает Украине выиграть эту борьбу".

Также отмечают в источнике, что запланировано ознакомление с работой благотворительной организации The Halo Trust, занимающейся разминированием территорий – это одно из направлений, которое поддерживала его мать, принцесса Диана.

В этот раз визит Гарри совпал с днем рождения его племянника – принца Луи, младшего сына принца Уильяма, которому исполнилось 8 лет. Связан ли выбор даты поездки с этим событием, пока неизвестно.

