Украина продолжает выстраивать новую систему управления государственными и коммунальными активами – более прозрачную, цифровую и ориентированную на результат. Инициированное Фондом государственного имущества Украины постановление Кабинета Министров Украины № 324, вступившее в силу 20 марта 2026 года, обновило Методику оценки имущества – ключевой документ, который определяет правила в сфере оценки государственного и коммунального имущества.

Ці зміни не є випадковими. Вони стали результатом системної аналітичної роботи Фонду державного майна України як регулятора оціночної діяльності та провідного методолога у сфері оцінки. Саме Фонд формує єдині підходи, адаптує методики до законодавчих змін і реагує на виклики воєнного часу та санкційної політики.

Вперше врегульовано оцінку санкційних активів.

Сьогодні в управлінні держави перебуває близько 1,5 тисячі таких активів – від техніки до нерухомості та природних ресурсів.

Без зрозумілої оцінки неможливо ефективно управляти цими активами – передавати їх, продавати чи використовувати в інтересах держави.

Нова Методика чітко визначає процедуру оцінки. Процес розпочинається з фактичного обстеження майна — реального огляду із фіксацією стану. Такий огляд організовується Фондом державного майна.

Обстеження стало обов’язковою і ключовою стадією.

Саме на цьому етапі формується достовірна база для оцінки, що зменшує ризик помилок і маніпуляцій.

Наступний етап – відбір оцінювача через публічні закупівлі.

Закріплено прозорий механізм відбору оцінювача.

Це гарантує конкуренцію, рівний доступ і підвищує довіру до результатів оцінки.

Оцінювач після ідентифікації об’єкта визначає його вартість з урахуванням специфіки санкційного майна: обмежень, ризиків, часто - відсутності повної технічної документації та зниженої ліквідності.

Врахування санкційних ризиків стало обов’язковим елементом оцінки.

Це дозволяє отримати реальну, а не формальну вартість активу.

Результатом є звіт про оцінку, який обов’язково проходить рецензування у Фонді державного майна України. Рецензія є запобіжником помилок і гарантує обґрунтованість результату.

Оцінювач має право відмовитися від роботи у разі невідповідності фактичного стану майна документам. Це захищає незалежність оцінювача і підвищує якість оцінки.

Окрім санкційних активів, Методика приведена у відповідність до змін у законодавстві про приватизацію.

Нові правила оцінки у приватизації.

– стартова ціна для великої приватизації визначається за фінансовою звітністю;

– у випадку продажу групи активів кожен об’єкт оцінюється окремо;

– врегульовано оцінку орендованого майна

Визначено підхід до оцінки поліпшень

Ще один важливий напрям - цифровізація.

Звіт про оцінку став електронним документом.

Це пришвидшує бюрократичні процедури, зменшує витрати та підвищує прозорість.

Сучасна Методика, розроблена за участі Фонду державного майна України, демонструє системний підхід держави до управління активами. Фонд виступає не лише регулятором оціночної діяльності, а й методологом, який формує стандарти роботи ринку.

У підсумку, чіткі процедури обстеження, прозорі правила оцінки, узгодженість із законодавством і цифровізація формують нову якість управління державним майном — більш ефективну, зрозумілу і таку, що заслуговує на довіру.