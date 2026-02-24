'Мы ежедневно учимся у вас мужеству'. Принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину великой войны

УкраїнськаУКР
Принц Гарри обратился к украинцам в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России и поблагодарил за мужество и стойкость. Герцог Сассекский обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что мир ежедневно учится у украинского народа храбрости и несокрушимости.

В своем обращении герцог Сассекский напомнил, что в течение последнего года имел честь дважды посетить Украину. По его словам, каждый визит оставлял глубокое впечатление от мужества и силы украинцев, которые продолжают жить и работать в разгар войны.

"Каждый раз я покидал эту страну глубоко пораженный мужеством, достоинством и несокрушимым духом украинского народа. Даже в разгар войны, которая ежедневно уносит жизни гражданских лиц и военнослужащих, жизнь продолжается", – обратился герцог.

Принц Гарри вспомнил о своем визите в апреле, во время которого встречался с военными и людьми, проходящими реабилитацию. Он отметил, что увидел "сверхчеловеческую силу" в решимости тех, кто "восстанавливает" свои тела и строит будущее несмотря на пережитое.

Отдельно он отметил ветеранов международных соревнований Invictus Games ("Игры непокоренных", которые сам основал), с которыми общался в Ванкувере, а также украинцев, которых встретил в Киеве.

"В течение четырех лет Украина стоит твердо. Вы показали миру, как выглядит настоящая стойкость. Вы напомнили нам всем, что свобода и независимость никогда не гарантированы. Их нужно защищать, оборонять, а когда нужно, то и бороться за них", – высказался принц.

По его словам, уже 4 года (на самом деле, 12 лет) Украина стоит твердо и демонстрирует пример настоящей стойкости для всего мира. В частности, принц Гарри обратился к военным на передовой.

"Сегодня, когда Украина отмечает годовщину начала этой войны, я хочу обратиться непосредственно к вам, к тем, кто находится на передовой, и к тем, кто поддерживает вас с тыла. Ваша сила вдохновляет мир. Ваша храбрость объединяет нас, а ваша надежда освещает путь вперед для всех нас. Будьте уверены, что вы не одиноки. Мир стоит с вами, и мы продолжаем ежедневно учиться вашему мужеству. Будьте сильными, будьте храбрыми, будьте полны надежды. Слава Украине!" – закончил речь герцог.

