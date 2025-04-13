'Папа привез из Украины': Меган Маркл показала, как ее дети завтракают паской. Видео

Семья герцогов Сассекских не дождалась Пасхи и съела пасху, которую принц Гарри привез из Украины. Его жена Меган Маркл накормила детей украинскими пасхальными куличем и яйцами во время завтрака.

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Это та самая паска, которую испекли из муки с разминированных украинских полей. Видео завтрака Меган Маркл выложила в соцсетях.

Причем герцогиня приготовила для детей завтрак блины, яичницу и фрукты. А под видео с куличом отметила, что это "особый подарок, который отец привез из Украины".

Поступок Меган Маркл довел до слез министра экономики Украины Юлию Свириденко. Это она подарила принцу Гарри праздничную паску и пасхальные яйца. Однако плакала украинская чиновница не потому, что герцоги не дождались праздника.

"Всей командой просто плачем, потому что кулич от бабушек из Сумщины из муки с разминированных полей сейчас на столе у Меган Маркл, принца Гарри и их семьи. А рядом писанка от Оксаны Цыбух в память об Ире", – отметила Юлия Свириденко.

Министр также отдельно обратилась лично к принцу Гарри, и поблагодарила его за то, что он "помогает нам привлечь внимание мира к гуманитарному разминированию в Украине".

Юлия Свириденко показала, кто именно выпекал паску, который герцоги Сассекские уже съели.

"Великолепная группа женщин, живущих в приграничной Сумской области, усеянной минами, приготовила этот пасхальный хлеб для вас и вашей семьи. Сегодня они, как и все мы, глубоко тронуты, зная, что на вашем столе будет эта символическая жертва – паска, изготовленный из муки, собранной с разминированных полей", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, принц Гарри внезапно совершил необъявленный визит в Украину, во время которого встретился с ранеными военными и пострадавшими в результате войны людьми. В частности, герцог Сассекский посетил львовский центр Superhumans, специализирующийся на помощи раненым военным.

По словам герцога Сассекского, за свою жизнь он посетил множество реабилитационных центров, однако нигде не встречал мест с подобной атмосферой.

Там принц получил в подарок пасхальную корзину с украинскими пасхами и пасхальными яйцами. Причем писанки сделала мама известного украинского парамедика, к сожалению, погибшего.

Напомним, что летом прошлого года журналистка и парамедик медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух "Чека" погибла на фронте во время ротации в Харьковском направлении. Девушка всего несколько дней не дожила до своего 26-го дня рождения.

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