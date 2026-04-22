OBOZ.UA продолжает рассказывать об известных украинских футболистах разных поколений. Сегодня в центре внимания – Виктор Хлус, форвард, чья карьера прошла через взлёты, испытания и международный опыт.

Ранние годы и начало карьеры

Виктор Хлус родился 12 февраля 1958 года. С детства увлёкся футболом и начал заниматься в Черновецкой детско-юношеской спортивной школе. Уже тогда стало понятно: перед тренерами – мощный, физически развитый и результативный нападающий.

Его талант не остался незамеченным – Хлус получал приглашения от разных клубов, включая московское "Торпедо". Однако он сделал выбор в пользу киевского "Динамо".

"Динамо" (Киев) и "золотые" годы

В 1979 году Хлус перешел в "Динамо" (Киев), которым руководил легендарный тренер Валерий Лобановский. В команде он быстро стал своим, выступая рядом с такими мастерами, как Олег Блохин, Леонид Буряк, Владимир Бессонов, Анатолий Демьяненко и другими.

В составе киевлян Хлус дважды стал чемпионом СССР, завоевал серебряные медали, выиграл Кубок СССР. Особенно успешным стал сезон 1981 года, когда Хлус вместе с Олегом Блохиным стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей.

Однако с уходом Лобановского и приходом Юрия Морозова положение форварда в составе стало нестабильным. К тому же карьеру начали осложнять травмы.

Переход в "Черноморец" и разочарование

В 1985 году, во время отпуска в Одессе – родном городе его супруги, олимпийской чемпионки по гимнастике Стеллы Захаровой – Хлус получил предложение от "Черноморца".

После долгих раздумий и с согласия Лобановского он покинул "Динамо". Однако реальность оказалась далека от обещаний. Клуб предоставил служебную квартиру без мебели, наложились бытовые проблемы, присутствовали задержки зарплаты.

Этот период стал серьёзным разочарованием для футболиста, и вскоре он принял решение уйти из клуба.

Успех с "Гурией"

Следующим этапом карьеры стал грузинский клуб "Гурия" (Ланчхути). В 1986 году команда вышла в высшую лигу чемпионата СССР, и Хлус сыграл в этом важную роль.

Его игру высоко оценили как партнёры, так и болельщики – он продолжал демонстрировать результативность и мастерство.

Однако уже в следующем сезоне "Гурия" заняла последнее место и вылетела из высшей лиги. Правда, Хлус не уехал и провел в клубе ещё два года.

Шведский этап

В конце 1980-х годов Виктор Хлус решил попробовать себя за границей. Он получил предложение от шведского клуба "ГАИС" из Гётеборга. В телеграме значилось: "Изучили все ваши данные, ваш путь в футболе. Вы нам подходите. Ожидаем вас в Гетеборге" – и футболист отправился в Скандинавию.

В Швеции он провёл пять сезонов, став бронзовым призёром чемпионата страны в 1989-м, а также завоевал признание болельщиков.

Вскоре после переезда к нему присоединились жена и сын. Несмотря на стабильную жизнь и достойную зарплату, семью тянуло на родину.

Возвращение в Киев и работа с ветеранами

После завершения зарубежной карьеры Хлус вернулся в Киев. Он стал одним из организаторов команды ветеранов "Динамо", которая за годы существования провела сотни матчей по всей Украине.

Вместе с ним на поле выходили известные футболисты разных поколений:Евгений Рудаков, Олег Саленко, Виктор Леоненко, Юрий Максимов и другие.

Даже спустя годы Хлус продолжал демонстрировать отличную форму и результативность.

Футбол – на всю жизнь

На вопрос о том, откуда он берёт силы играть спустя столько лет, Виктор Хлус однажды ответил: "Футбол – моя жизнь. Эту игру я полюбил с детства. А разве можно уставать от любимого дела?"

Сегодня Виктор Иванович остаётся важной фигурой в футбольной жизни столицы. Он является вице-президентом Киевской ассоциации футбола, президентом Ассоциации ветеранов футбола Киева, продолжая поддерживать развитие футбола и заботиться о бывших игроках.