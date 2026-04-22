В 2026 году гривна демонстрирует умеренную девальвацию — более 5% с начала года. Давайте разберемся о ключевых причинах такого ослабления, какие факторы на это влияют, и что будет дальше.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Перший і ключовий фактор — війна.

Повномасштабна агресія росії продовжує руйнувати економічний потенціал України. Знищення енергетичної та транспортної інфраструктури прямо впливає на валютний ринок: країна змушена імпортувати більше енергоресурсів, обладнання та критичних товарів. Значні валютні ресурси також спрямовуються на оборону та закупівлю необхідної продукції за кордоном.

Другий фактор — структурний дисбаланс зовнішньої торгівлі.

Імпорт суттєво перевищує експорт, формуючи сталий попит на валюту. При цьому структура імпорту є показовою:

близько 40% — машини, обладнання та транспорт;

значна частка — енергоносії (газ, нафтопродукти, електроенергія);

також вагомими є хімічна продукція, фармацевтика та споживчі товари.

Це означає, що імпорт має переважно критичний та інвестиційний характер (в першу чергу для потреб оборони). Такий імпорт є нееластичним до зміни валютного курсу і не може бути швидко скорочений без шкоди для економіки. Водночас експорт обмежений через війну та руйнування портової інфраструктури. Альтернативна логістика робить його дорожчим і менш конкурентним.

Третій фактор — зовнішнє фінансування: тимчасовий спад і подальше відновлення.

На початку 2026 року обсяги міжнародної допомоги дещо зменшилися, що створило додатковий тиск на валютний ринок. Водночас цей ризик уже починає зменшуватися.

Є чіткі сигнали з боку Європейського Союзу про відновлення достатнього фінансування вже у поточному кварталі. Україна також розраховує на отримання значних ресурсів у межах механізму так званого "Кредиту на підтримку України" обсягом до €90 млрд протягом 2026–2027 років.

Тому поточне зниження фінансування є скоріше часовим лагом, а не системною проблемою. Найближчими місяцями ситуація має вирівнятися.

Четвертий фактор — міжнародні резерви та політика НБУ.

Станом на початок квітня міжнародні резерви України становлять близько $52 млрд, і за прогнозом Національного банку можуть зрости до близько $65 млрд до кінця року.

Їхнє незначне поточне скорочення не є загрозою. Нагадаю, резерви використовуються для згладжування курсових коливань, балансування ринку та підтримки макрофінансової стабільності.

Саме це дозволяє уникати різких девальваційних шоків і стримувати інфляційні та девальваційні очікування.

П’ятий фактор — глобальні шоки.

Геополітична напруга на Близькому Сході призвела не лише до зростання цін на енергоносії, а й до подорожчання широкого спектру супутніх товарів. Це підвищує витрати бізнесу та імпортерів і тисне на платіжний баланс України.

Водночас долар США традиційно зміцнюється в умовах глобальної нестабільності, і більшість валют світу, в тому числі гривня, слабшають відносно нього.

Шостий фактор — очікування населення та бізнесу.

Спостерігалося певне погіршення девальваційних та інфляційних очікувань. Зокрема, попит населення на готівкову валюту у березні 2026 року був на 40% вищим, ніж у березні минулого року.

Ця тенденція частково посилилася на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. Водночас наразі ситуація на валютному ринку України поступово стабілізується.

Жорстка монетарна політика Національного банку, збереження привабливості гривневих інструментів та активна присутність НБУ на валютному ринку створюють передумови для утримання стабільної та контрольованої ситуації.

Що це означає

Поточне послаблення гривні — це відображення об’єктивних економічних процесів в умовах війни та глобальних шоків. Водночас валютний ринок залишається контрольованим, а фундаментальні ризики — керованими.

Висновок

Гривня сьогодні — це дзеркало війни та глобальної нестабільності.

Але за умови: стабілізації ситуації на Близькому Сході, наявності ритмічного зовнішнього фінансування, ефективної політики НБУ, збереження макрофінансової дисципліни Україна здатна утримати стабільний і прогнозований валютний ринок у 2026 році, навіть попри високі зовнішні ризики.