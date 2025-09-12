УкраїнськаУКР
Принц Гарри впервые приехал в Киев и рассказал о важной миссии

12 сентября член королевской семьи Великобритании принц Гарри прибыл в Украину с неожиданным визитом. Младший сын Чарльза III впервые приехал в Киев, где хочет реализовать важную миссию.

Вместе с герцогом Сассекским в столицу прибыла и команда фонда Invictus Games. Об этом сообщило издание The Guardian.

Принц Гарри приехал на территорию нашей Родины по приглашению украинского правительства. Он хочет сделать "все возможное", чтобы помочь украинским военнослужащим, которые получили серьезные ранения на фронте. Вместе с командой "Игр Непокоренных" герцог Сассекский планирует подробно рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации защитников.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать гуманизировать людей, причастных к этой войне, и то, через что они проходят. Мы должны держать это в центре внимания людей. Я надеюсь, что эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит", – сказал сын короля.

Как поделился принц Гарри, первой в Киев его пригласила генеральный директор всеукраинского центра военной травмы Superhumans Center – Ольга Руднева. Специализированное учреждение во Львове герцог Сассекский посетил в апреле этого года, а несколько месяцев назад случайно встретил украинку в США.

"Я спросил ее: "Чем я могу помочь". Она ответила: "Наибольшее влияние вы окажете, приехав в Киев". Мне пришлось посоветоваться с женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем поступило официальное приглашение. Во Львове война не очень заметна. Он расположен далеко на западе. Это первый раз, когда мы увидим настоящие разрушения войны", – высказался принц Гарри.

