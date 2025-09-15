'Секретная встреча' с Зеленским и толпы фанатов: как прошел визит принца Гарри в Украину и какое место поразило его до глубины души

Визит принца Гарри в Киев, который длился 36 часов, держался в тайне, но это не помешало ему стать настоящей сенсацией. Герцог Сассекский, который прибыл в Украину, чтобы поддержать ветеранов и продвигать инициативы своего Фонда Игр Непокоренных, был поражен масштабами поддержки и стал для украинцев, которые его видели, настоящим культовым героем.

Принц Гарри прибыл в Украину поездом, в окружении небольшой группы охранников, отмечает журналист The Guardian. Поездка, начавшаяся у границы с Польшей под дождем, была полна неожиданностей. Однако принц, известный своей неформальностью, чувствовал себя свободно. Он отказался от постановочных фотографий, шутил, ходил по поезду в носках и рассказывал о своих предпочтениях, в частности о любви к боксу как способу снять стресс.

Народная любовь и миссия "Непокоренных"

Главной целью визита была поддержка украинских ветеранов, пострадавших от войны. С начала полномасштабного вторжения России, более 130 000 украинцев получили травмы, изменившие их жизнь. Правительство, вдохновленное инициативами принца Гарри, поставило спорт в основу реабилитации ветеранов.

Герцог и его команда посетили Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретились с ранеными военными.

Ольга Руднева, основательница травматологического центра Superhumans во Львове, отметила, что приезд принца является особенным.

"Обычные люди знают, кто он такой. Мы, честно говоря, не знали, что он стал такой знаменитостью. Я считаю, что приезд принца Гарри сюда является символом победы и силы. Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приезжать в Украину. Его приезд является очень важным", – отметила она.

Место, которое больше всего поразило, и секретная встреча

Во время своего визита принц Гарри посетил Майдан Независимости в Киеве, где с начала полномасштабной войны появился мемориал погибшим из флагов Украины. Принц хотел возложить траурный букет в тишине, но его окружила толпа. Он потрясенно сказал, что это "одна из самых печальных вещей, которые когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых".

В частности, он назвал войну "ненужной" и выразил свое глубокое сочувствие.

После этого визита, принц Гарри тайно исчез. Хотя официально ни он, ни Владимир Зеленский не подтвердили встречу, дипломатические источники подозревают, что он встретился с президентом Украины. Несмотря на возможные препятствия, принц и президент, которые являются ярыми сторонниками Игр Непокоренных, похоже, провели частные переговоры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине принц Гарри также встретился с ветеранами и получил символический подарок от Евгения Клопотенко. Находясь в Киеве, он побывал на месте одной из вражеских атак, в результате которой была серьезно повреждена многоэтажка.

