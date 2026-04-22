Семикратный чемпион Украины по боксу выиграл бой нокаутом за 2 раунда. Видео

Семикратный чемпион Украины по боксу Эльвин Алиев (2-0, 2 КО) одержал досрочную победу на профессиональном ринге, завершив поединок техническим нокаутом. Бой прошел в Лесниках под Киевом в рамках вечера бокса Rising Stars еще в середине марта, однако лишь сейчас появилось видео с ивента.

Украинец провел второй бой в профессиональной карьере и победил колумбийца Виктора Хулио (18-16, 9 КО). Поединок в полусреднем весе был рассчитан на четыре раунда, но после второго раунда соперник отказался продолжать бой.

25-летний уроженец Обухова с первых секунд контролировал темп, работал серийно и точно. Хулио, имея за плечами более 30 поединков, не смог противостоять скорости и технике украинского боксера.

Поединок состоялся на площадке Equides Club и был организован промоутерской компанией Usyk 17 Promotions. Победа стала второй подряд для Алиева на профессиональном уровне.

