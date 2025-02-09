Принц Гарри подошел к сборной Украины на Играх непокоренных, чтобы лично поддержать наших спортсменов. Видео

В канадском Ванкувере стартовали "Игры непокорённых"-2025 (Invictus Games) – международное первенство среди ветеранов и военнослужащих, получивших ранения и травмы. 8 февраля, состоялась церемония открытия, во время которой украинская сборная вышла на арену BC Place, скандируя "Украина – понад усе!".

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Основатель соревнований Принц Гарри, выступая на торжественной церемонии, заявил, что "несмотря ни на какие разногласия, здесь, на Invictus Games, мы опираемся на взаимное уважение, яростно соревнуемся, но верим друг в друга. Поддерживаем друг друга. И болеем друг за друга".

После свое речи королевская особа подошла к сборной Украины, чем вызвала настоящий шок у наших спортсменов.

Сами соревнования пройдут с 9 по 16 февраля. Украину на турнире представят 35 спортсменов – это самая большая заявка за всю историю участия страны. Национальная сборная выступает на "Играх непокорённых" уже в пятый раз, дебютировав в 2017 году.

Впервые на Играх непокоренных представлены зимние виды спорта – скелетон, биатлон, нордическое катание на лыжах, горнолыжный спорт и сноуборд.

В 2023-м сборная Украины на Играх непокоренных завоевала 34 медали: 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Это стало самым лучшим результатом для нашей команды за всю историю турнира.

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