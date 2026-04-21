Есть только одна причина: когда нужно ставить второй счетчик света

Украинцам объяснили, сколько счетчиков света может быть установлено по одному адресу. В некоммерческой недвижимости для бытовых нужд устанавливается один прибор учета. Однако если электричество используется на небытовые нужды – должен быть обеспечен ее отдельный учет.

Видео дня

Об этом напоминает официальный Telegram-канал "Закарпатьеоблэнерго". Там ссылаются на Кодекс коммерческого учета электрической энергии.

В квартирах, домах, частных домохозяйствах или других объектах индивидуального бытового потребителя, расположенных по одному адресу, устанавливается один счетчик для бытовых нужд. На это даже не влияет количество зданий. Это предусматривает пункт 5.1.19 Кодекса коммерческого учета.

"Но если на объекте бытового потребителя электрическая энергия используется на не бытовые нужды, то должен быть обеспечен ее отдельный учет", – говорится в сообщении.

То есть, второй счетчик нужен только тогда, когда по одному адресу разделяются личная жизнь и бизнес. Его придется установить в двух случаях:

коммерческое использование – в части жилья открыт магазин, мастерская, салон или офис, куда приходят клиенты;

разделение тарифов – потребитель хочет (или облэнерго требует) отделить бытовое электричество (холодильник, свет, ТВ) от профессионального (станки, профессиональные духовки, серверы), поскольку цена за киловатт для бизнеса выше.

Однако если человек просто работаете за ноутбуком – второй счетчик не нужен. Если же абонент поставил в гараже три промышленные швейные машинки и нанял людей – нужен.

Как можно платить за свет значительно меньше

Каждый украинец может установить счетчики, которые помогут меньше платить за электроэнергию. Речь идет о так называемых двухзонных и трехзонных приборах учета (их также называют двух- и трехтарифными).

Двухтарифный счетчик

Двухзонные счетчики "день-ночь" запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже дневного. Днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

По состоянию на апрель 2026 года:

дневной тариф (с 7 утра до 23 ночи) – 4,32 грн/кВт*ч;

ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) – 2,16 грн/кВт*ч (50% от стандартного тарифа).

Трехтарифный счетчик

Трехзонный счетчик представляет собой еще одну разновидность суточного учета потребления электроэнергии. В этом случае идет разделение не на "день-ночь", а на "день", "ночь" и "пиковые часы" утром и вечером.

Главное отличие от двухзонного учета заключается в тарифах. Ночью электричество будет еще дешевле, чем в двухзонном тарифе, зато в пиковые часы платить придется больше, чем обычно.

В 2026 году это такие цены:

тариф на пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 6,48 грн/кВт*ч (обычная цена тока умножается на 1,5);

дневной тариф (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) – 4,32 грн/кВт*ч (стандартный тариф);

ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – 1,72 грн/кВт*ч (тариф умножается на 0,4).

Какой счетчик выбрать

Очевидно, что трехтарифный учет лучше всего подойдет тем, кто живет не в стандартном графике дня или проводит весь день вне дома. То есть практически не пользуется электроприборами в традиционные пиковые часы перед работой и после нее. Иначе вместо экономии можно получить переплату.

Большинству же проще всего экономить с помощью двухзонного счетчика. Часть экономии будет автоматической (например, на круглосуточной работе холодильника и Wi-Fi роутера). А еще часть появится благодаря переносу работы мощных электроприборов на ночные часы.

Сколько можно сэкономить, заменив счетчик

Для примера возьмем двухзонный прибор учета с ночным тарифом и семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если они не имеют двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (4,32 грн) – на 1296 грн.

Если половина потребляемой электроэнергии будет расходоваться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 150 кВт*ч будут оплачиваться по ночному тарифу (2,16 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 324 грн, а по обычному тарифу это было бы 649 грн.

Таким образом только за один месяц можно сэкономить более 324 грн. Окупаемость двухзонного счетчика по цене 4000 грн при таком потреблении составит чуть больше года, после чего начнется чистая экономия. А если тарифы увеличат, срок окупаемости сократится.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!