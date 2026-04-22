Дружба между Иерусалимским патриархом Феофилом III и Россией: религиозное сотрудничество или коллаборационизм в рясе?

Российскую православную церковь (РПЦ) сложно назвать независимой и отделенной от государства структурой. Она является неотъемлемой частью как пропагандистской машины Кремля на внутреннем информационном рынке, так и агентурной сети за рубежом. Защищаясь правом на свободу вероисповедания, представители РПЦ выполняют широкий спектр задач в пользу Российской Федерации, таких как проведение подрывной деятельности, сбор разведывательных данных, предоставление платформы апологетам и идеологам рашизма, рекрутинг среди местного населения и тому подобное.

Одним из основных центров их активности за пределами РФ является Иерусалим, самый священный город для всех христиан и иудеев мира и третий по святости город в исламе. Будучи перекрестком трех авраамических религий, Иерусалим является идеальной локацией для расширения и распространения российского влияния на самых разных уровнях. Именно поэтому этот город и те возможности, которые он предоставляет, является предметом дипломатической заинтересованности России уже несколько веков, независимо от отношения тамошнего режима к религии как к отдельному явлению.

Для того, чтобы легитимизировать свою деятельность в других странах и прикрываться интересами Православной церкви, России необходимы религиозные деятели "на местах", которые будут служить мостом между РПЦ и местным населением, религиозными деятелями, донорами, дипломатами и потенциальными коллаборационистами.

В этой статье мы разберем, кто именно выполняет эту функцию для Кремля в Святом городе, и почему их отношения с Россией являются угрозой как региональной, так и национальной безопасности государства Израиль.

Феофил ІІІ

Патриарх Феофил ІІІ, или Теофил ІІІ, является 141-ым Патриархом Святого города Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии и Иордании, Каны Галилейской и Святого Сиона. Он занимает эту должность с 2005 года, с тех пор как его предшественник, Патриарх Ириней І, был отстранен сначала Синодом, а затем и Всеправославным собором в Фанаре из-за обвинений в причастности к скандальным сделкам по продаже церковной недвижимости на территории восточного Иерусалима, в традиционно арабском квартале, израильской компании. Однако, признание его председательства над Иерусалимским патриархатом со стороны Израиля, в отличие от Палестины и Иордании, задерживалось в течение двух лет, пока Греция, уроженцем которой является Феофил ІІІ, не начала требовать этого от израильского правительства еще до вынесения окончательного решения по этому вопросу Верховным судом Израиля.

В 2008 году Феофил ІІІ неожиданно выступил с антироссийскими высказываниями во время пресс-конференции с российской делегацией журналистов, которую организовал тогда фонд св. апостола Андрея Первозванного. Тогда один из журналистов спросил его, считает ли он нормальным, что прихожанами его патриархата являются арабы, а епископами являются преимущественно греки. В ответ на этот вопрос патриарх ответил так: "Наша церковь никогда не занималась политикой и бизнесом. Господь хранит нас как колыбель всех церквей... Но это греческая метафизика, которую россиянам, наверное, трудно понять." Он добавил: "Мы жили хорошо и мирно, пока здесь не появился Порфирий Успенский (основатель русской духовной миссии на Святой земле. – Ред.)... он, может, святой человек, но он отравил нашу жизнь ядом национализма... Со времен императрицы Екатерины для России главное не Балканы, а именно Иерусалим. С тех пор ничего не изменилось... Россия осуществляет здесь культурную и политическую агрессию." Тогдашний ответственный редактор "Церковного вестника", официального органа РПЦ МП, назвал эти заявления Феофила "хамскими и русофобскими."

Но радоваться якобы независимому от России Иерусалимскому патриархату было рано. В 2013 году Феофил получил Орден святого равноапостольского великого князя Владимира І степени и Орден Славы и Чести І степени от Русской православной церкви. В том же году он получил в Украине орден князя Ярослава Мудрого І степени "за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъем авторитета православия в мире, по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси."

В 2019 году Феофил ІІІ посетил Москву, где встретился лично с диктатором Российской Федерации Владимиром Путиным и московским Патриархом Кириллом (Гундяевым).

Во время своего визита он предложил провести в столице Иордании, Аммане, встречу предстоятелей всех православных церквей, чтобы обсудить вопрос "сохранения единства", на что получил одобрение от российских коллег. Сразу после визита в Москву патриарх получил орден "Вифлеемская звезда" от Императорского Палестинского православного общества, российского агентурного центра с представительством в Иерусалиме. На согласованную встречу в Амман в феврале 2020 года приехали только 4 предстоятеля: Феофил ІІІ, Патриарх московский Кирилл, Патриарх сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, в то время как Польша и Румыния отправили на встречу лишь второстепенных представителей. Также на встрече была представлена тогдашняя Украинская православная церковь московского патриархата, запрещенная с августа 2024 года в Украине за связи с государством-агрессором.

Против этой встречи выступил Вселенский Патриарх Варфоломей, который отметил в своем письме Феофилу, что она "имеет целью лишь подорвать установленные нормы православной церкви."

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Феофил ІІІ неоднократно выступал за защиту статуса РПЦ на территории Украины и за ее пределами. Уже в июне 2022 года он провел встречу с послом России в государстве Израиль Анатолием Викторовым и тогдашним главой российской духовной миссии в Иерусалиме, архимандритом Александром, в рамках которой обсуждалось укрепление единства православных верующих, и вопрос недвижимости у Яффских ворот старого города Иерусалима, в которой заинтересована российская власть.

А в сентябре 2025 года в Астане, столице Казахстана, состоялась его встреча с патриархом московским Кириллом.

В заключение, 16 ноября 2025 года Феофила ІІІ снова можно было заметить в компании посла российской федерации в государстве Израиль Викторова, на этот раз – на торжественном мероприятии Совета православной общины города Лод. Там он возглавил праздничную литургию в память об обновлении храма св. Георгия. Викторов в очередной раз воспользовался религиозной платформой для распространения пропаганды о давних дружеских связях между российским государством и Иерусалимской православной церковью, а также призвал Патриарха продолжать поддерживать религиозное единство в контексте вымышленных преследований со стороны киевского режима на каноническую православную церковь Украины.

В опубликованном на странице посольства РФ в Израиле на Facebook заявлении он сказал следующее: "Киевский режим сделал новой порочной нормой нападения на духовенство и прихожан, дискредитацию священников в глазах их паствы, закрытие и захват церквей, акты вандализма и богохульства по отношению к святым местам. К сожалению, подобные тенденции набирают обороты в странах Балтии, власти которых вытесняют структуры московского патриархата из общественной и духовной жизни".

Собственно, Феофил ІІІ является активным противником автокефалии Православной церкви Украины и отделения ее от Московского патриархата. В сентябре 2024 года он опубликовал заявление, в котором выступил против запрета деятельности Русской православной церкви на территории Украины, аргументируя это свободой вероисповедания: "Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия, и мы все должны давать тем, кто желает молиться, возможность делать это таким образом, который соответствует их совести. И мы настоятельно призываем украинский парламент пересмотреть и отменить этот закон ради благополучия всех людей веры в Украине."

Вассиан (Змеев)

Архимандрит Вассиан с 2023 года является главой российской духовной миссии в Иерусалиме. Именно он на сегодняшний день является главным посредником между РПЦ и Иерусалимским патриархатом.

В 1998 году он окончил Московскую духовную семинарию, в 2002 году – Московскую духовную академию. В 2015 году после 12 лет в должности проректора по воспитательной работе МДАиС по указу патриарха Кирилла был избран представителем Патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате, где пробыл в должности 2,5 года и получил сан архимандрита. В 2018 году был переведен в подворье Русской православной церкви в Софии, Болгарии, где занял должность настоятеля. В том же 2018 году решением совета вышеупомянутого Императорского Палестинского Православного Общества под руководством бывшего председателя правительства РФ, счетной палаты и ФСБ Сергея Степашина был принят в ИППТ.

О его подрывной деятельности стало известно лишь в 2023 году, когда власти Северной Македонии запретили ему въезд на свою территорию. Тогда же из страны были выдворены три российских дипломата. В сообщении МИД Северной Македонии сообщалось о нарушении россиянами Венской конвенции о дипломатических отношениях. Вскоре после этого власти Болгарии обязали Вассиана и еще двух работников двора покинуть страну в течение 24 часов. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило, что меры были приняты "в связи с деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов республики," а именно деятельностью с целью достижения влияния на общественно-политические процессы в стране в пользу геополитических интересов РФ. Тогда архимандрит Вассиан был переведен в Иерусалим.

С того момента Вассиан неоднократно встречался с патриархом Феофилом III для обсуждения укрепления сотрудничества между Россией и Иерусалимом. Так, в апреле 2024 года он вместе со своим заместителем, игуменом Никоном (Головко) посетил Иерусалимский патриархат, где якобы обсуждали будущее схождение благодатного огня и празднование Пасхи. Также в сентябре 2025 года состоялась еще одна встреча в том же составе, где обсуждался "ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и беспокойство".

Участие России в церемонии схождения Благодатного огня

Нынешняя Пасха также не обошлась без вмешательства российского духовенства и дипломатического представительства.

11 апреля состоялась церемония Схождения Благодатного огня. Как сообщает российское государственное новостное агентство РИА "Новости", за два дня до того в Израиль прилетела из Москвы делегация фонда Андрея Первозванного, чтобы принять участие в торжественном мероприятии. Ее возглавили председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин (подсанкционный в США, Великобритании и Канаде), а также викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Также на церемонии присутствовал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

На второй фотографии можно увидеть представителя духовенства российской духовной миссии в Иерусалиме. Его точное имя неизвестно, но его также можно увидеть среди участников "молитвы за мир", организованной за день до церемонии лично Феофилом ІІІ и вышеупомянутым фондом Андрея Первозванного, в которой так же принял участие и Викторов.

Очевидцы вспоминают, что посол России смог присоединиться к тем процессиям, к которым обычно не допускают никого кроме представителей религиозных институтов. Так, сообщается, что Виктору пришлось побывать в Алтаре, что является грубым нарушением общепринятых канонов, а также сопровождал патриарха вокруг Кувуклии.

Как сообщает издание SOTA, заместитель главы русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон (Головко) сравнил Схождение благодатного огня с "проездом по Берлину на танке" во время прямой трансляции события на российском телеканале НТВ.

Подобные нескрываемые связи с официальным представительством террористического режима России, который несет ответственность не только за незаконную военную агрессию против Украины, а также за прямые контакты и самую разнообразную поддержку главного врага Израиля, Ирана, наталкивают на сомнения относительно самостоятельности и независимости от иностранного, агентурного влияния, а также вредит контактам с ним и остальным духовенством на самом высоком уровне.

Чего Россия пытается добиться сейчас и какие угрозы это несет для Украины и Израиля

Украине как никому известно, что Россия начинает свою агрессию не с оружием в руках. Подобные тактики давно входят в стандартный арсенал как советского союза, так и его страны-преемницы. В спецслужбах РФ активно пытаются восстановить "право собственности", а точнее захватить объекты собственности бывшей Российской империи. Прямо сейчас наблюдается активизация усилий Кремля по легализации права собственности над Александровским подворьем в старом городе Иерусалима. Оно является давним предметом интереса российского правительства, поскольку исторически связано еще с Российской империей, которая путем строительства подобных центров влияния увеличивала свой авторитет в тогдашней Османской империи, к которой и принадлежал Иерусалим. То же самое Россия смогла провернуть с Сергиевским подворьем, где сегодня располагается Иерусалимское отделение вышеупомянутого ИППТ. Иерусалимский патриархат во главе с Феофилом ІІІ может стать ключевым союзником России в этом процессе.

Если России удастся достичь передачи права на собственность над Александровским подворьем – это создаст целый комплекс рисков для обоих государств – Украины и Израиля. Для Украины это представляет геополитическую угрозу, поскольку может быть интерпретировано как символическая легитимация РФ, несмотря на ее агрессию, военные преступления и международную изоляцию. Кроме того, владение объектом с высокой исторической и религиозной значимостью усилит российские возможности влияния на Ближнем Востоке и усложнит реализацию украинской дипломатической стратегии в регионе. В то же время Россия не упустит возможности использовать факт передачи в собственной информационной политике, формируя нарратив о наличии международных уступок в свою пользу, что потенциально будет вредить украинским интересам в международной политической и религиозной среде. Негативное влияние возможно также в двусторонних отношениях между Украиной и Израилем, где подобное решение может быть воспринято как недружественный шаг в условиях войны, что в результате усложнит любое дальнейшее дипломатическое взаимодействие.

Для Израиля эти риски представляют не меньшую угрозу. Прежде всего, решение может вызвать дипломатическое напряжение с европейскими партнерами, которые могут рассматривать передачу российскому государству стратегически чувствительного объекта как уступку стране-агрессору. С точки зрения безопасности, укрепление российского присутствия в старом городе создает потенциальные возможности для косвенного влияния, политического маневрирования и использования объекта способом, противоречащим интересам Израиля, в частности, учитывая активную роль РФ в Сирии и ее сотрудничество с Ираном. Нельзя игнорировать и внутриполитическое измерение: решение может вызвать критику со стороны общества, религиозных общин и диаспорных групп. Кроме того, существует риск формирования опасного прецедента, когда Кремль будет воспринимать подобные решения как сигнал готовности Израиля к дальнейшим компромиссам, что может усложнить долгосрочную политику сдерживания российского влияния.

Иерусалимский патриархат не скрывает уже существующие связи с Россией. По данным их официального интернет-портала, православная Россия традиционно поддерживала их в вопросах защиты святынь и во взаимоотношениях между христианскими общинами. После падения Византии Россия стала единственным независимым православным государством, взявшим на себя роль защитницы Православной церкви в Палестине. В XIX веке Россия основала церковные миссии в Иерусалиме, приобрела земли и построила ряд монастырей, храмов и гостевых домов для паломников. Эта активность продолжалась до Первой мировой войны и большевистской революции, которые существенно ее ограничили.

Сегодня паломнической структурой руководит как раз Императорское православное палестинское общество (ИППО), и привлекает с этой целью немалые пожертвования. Потоки религиозного туризма приносят большую прибыль Иерусалимскому патриархату, и, как сообщает "Радио Свобода", именно с этой целью была искусственно "раскручена" история с Благодатным огнем. Все это указывает на определенного рода финансовую зависимость между российскими государственными и израильскими религиозными православными структурами. Не секрет, что Россия напрямую "финансирует" проекты Патриарха, о чем он неоднократно подчеркивал. Есть свидетельства очевидцев о беспрецедентной и беспринципной передаче средств от представителей посольства РФ, которые предназначались на "нужды" патриархата.

Возможно, Феофилу III это сотрудничество кажется полезным для мирового православия и своего патриархата, и безгрешным для государства Израиль в целом, но практика показывает, что подобные ему полезные для России публичные деятели в самых разных сферах человеческой деятельности становятся преданными агентами, шпионами и коллаборационистами, которые в дополнение тянут за собой целые массы поклонников.

А Израилю, как государству, которое с большим уважением относится к своей национальной безопасности, стоило бы обратить внимание на это тесное сотрудничество, и оценить риски, с которыми может столкнуться в будущем.