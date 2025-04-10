Принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом: в The Telegraph узнали подробности

Герцог Сассекский, принц Гарри 10 апреля приехал в Украину с необъявленным визитом. В частности, принц посетил Львов, специализированную ортопедическую клинику Superhumans Center для лечения и реабилитации раненых военных.

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Как сообщил основатель клиники Андрей Ставницер, во Львове герцог Сассекский находился только несколько часов. В свою очередь The Telegraph утверждает, что принц "встретился с министром по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой".

"Он провел у нас несколько часов и уехал, но я думаю, что через десятки лет, когда все войны мира наконец-то закончатся, на указателе Львова останется приписка: "Здесь был принц Гарри, герцог Сассекский. Настоящий Superhuman", – рассказал Андрей Ставницер.

Он также процитировал герцога, отметившего, что с начала полномасштабного вторжения россиян это его первый визит в Украину, но "точно не последний".

"Для меня было огромной честью и привилегией приехать сюда вместе с делегацией Invictus, с некоторыми из наших спортсменов и участников Игр из Великобритании за последние десять лет", - цитирует Ставницер принца Гарри.

Как отмечает The Telegraph, принц приехал в Украину после того, как провел два дня в Лондоне "в борьбе за восстановление полной защиты". Адвокат герцога предупредил своего клиента, что "его жизнь под угрозой", пока суд не отменит решение королевского исполнительного комитета об отказе принцу в праве на автоматическую полицейскую защиту.

Superhumans Center – ортопедическая специализированная клиника для лечения и реабилитации жертв войны, нуждающихся в протезировании в результате ампутации. Клинику построили на деньги американского миллиардера-благодетеля Говарда Баффета.

Интересно, что свой вклад в деятельность клиники внес и украинский шоумен Андрей Данилко. Он продал свой Rolls-Royce 1974 года выпуска, когда-то принадлежавшего Фредди Меркьюри, а деньги за авто передал именно в Superhumans Center.

Как сообщал OBOZ.UA, принц Гарри и Меган Маркл имеют разное видение на воспитание своих детей. В последнее время герцогиня Сассекская стала чаще делиться кадрами с принцем Арчи и принцессой Лилибет в сети, чтобы продвигать бренд As Ever, что совсем не нравится ее мужу.

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