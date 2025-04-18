"Мы долго ждали этого момента..." Принц Гарри во время тайного визита в Украину сделал важное заявление и получил подарок от ветеранов
Младший сын короля Великобритании Чарльза III, герцог Сассекский Гарри, сделал многообещающее заявление во время выступления перед ветеранами войны на Львовщине. Принц напомнил героям, что мир постоянно поддерживает украинцев, а в будущем "Игры Непокоренных" – соревнование, которое британец основал для поддержки бывших военных – могут состояться в Украине.
Эта перспектива вызвала одобрительные аплодисменты в зале, где выступал герцог. Видео с речью принца во время тайного визита в Украину OBOZ.UA предоставила коммуникационница "Игр Непокоренных в Украине" Ната Бараболя.
Гарри посетил специализированную ортопедическую клинику Superhumans Center для лечения и реабилитации раненых военных. Он пообщался с героями, а также детьми, которые восстанавливаются после жестоких российских атак. Поездку до последнего держали в секрете.
"Я знаю, что иногда вы можете чувствовать себя одинокими, ведь все это длится так долго. Но я обещаю вам, что мы здесь, чтобы напомнить вам, каждому из вас, что мир стоит за Украину. Мир всегда будет с вами. И следующие пятнадцать, двадцать, пятьдесят, сто лет, сколько бы времени это ни длилось, "Непокоренные" всегда будут частью Украины. И мы с нетерпением ждем того, чтобы спорт стал частью реабилитации для каждого из вас. Для тех, кто этого захочет. А потом Украина будет принимать "Игры Непокоренных", – сказал герцог Сассекский.
Принцу вручили символические подарки, чтобы поблагодарить за помощь украинским ветеранам и поддержку Украины на мировой арене. В частности, рамку с нарукавными знаками бригад участников сборной "Игр Непокоренных 2025". Принимая презент, Гарри сказал: "Мы долго ждали этот момент".
Кроме этого, другу Украины вручили корзину с куличами и пасхальными яйцами. Позже дети герцога и его жена Меган Маркл попробовали пасхальные блюда и показали это на видео.
Во время своего визита принц не скрывал эмоций. Он поделился с военными и работниками Superhumans Center, что поразило его в Украине.
Ранее OBOZ.UA писал, что инсайдеры во дворце раскрыли неожиданную реакцию старшего брата Гарри, принца Уильяма, на визит родственника в Украину. Наследник престола вроде бы был недоволен, но только потому, что тоже хотел совершить визит. Однако кое-кто помешал ему.
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