Встретился с ветеранами и получил символический подарок: как прошел второй визит принца Гарри в Украину

В пятницу, 12 сентября, член семьи монархов Великобритании принц Гарри неожиданно приехал в Киев. Во время второго визита в Украину младший сын Чарльза III своими глазами увидел последствия террористической деятельности страны-агрессора России, а также лично пообщался с защитниками.

Видео дня

В частности, он получил символический и вкусный подарок от шеф-повара Евгения Клопотенко. Как прошел визит герцога Сессекского в наше государство читайте в материале OBOZ.UA.

Места российских ударов

Находясь в Киеве, принц Гарри смог четко увидеть "истинное лицо" России. Он побывал на месте одной из вражеских атак, в результате которой была серьезно повреждена многоэтажка. Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Мы благодарны принцу Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание. Я лично благодарен за каждое слово в поддержку Украины. За реальные действия в поддержку наших детей, наших раненых", – отметил государственный деятель.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала младшему сыну Чарльза ІІІ последствия попадания российской крылатой ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" в здание Кабмина в ночь на 7 сентября.

Встреча с ветеранами

Во время визита в Киев принц Гарри посетил Национальный музей Украины во второй мировой войне. Там он пообщался с защитниками, пишет Reuters.

Почтил герцог Сассекский и память павших военных. Представитель британской королевской семьи побывал на Аллее Героев в столице.

На странице центра военной травмы Superhumans Center в Instagram появилось видео, где сняли трогательную речь принца Гарри, с которой он выступил после увиденного. Герцог Сассекский сказал: "Спасибо Украине, что показываете миру, кто вы на самом деле. Это очень мощно, и мир всегда будет стоять с Украиной".

Стоит заметить, что одной из главных миссий визита принца Гарри в Украину стало сделать "все возможное", чтобы помочь украинским военнослужащим, которые получили серьезные ранения на фронте.

Символический подарок

Звезда проекта "МастерШеф" и ресторатор Евгений Клопотенко решил удивить почетного гостя украинскими блюдами. Он приготовил для принца Гарри борщ, качаную кашу, верещаку и сырники.

Интересно, что одно из этих блюд имело особый символизм. Как заметил шеф-повар в своем Telegram-канале, любимым блюдом мамы герцога Сессекского, принцессы Дианы, был borshch soup. Хотя его рецепт и адаптирован под британскую кухню, суть оставалась неизменной.

Первый визит принца Гарри в Украину

Стоит отметить, что младший сын Чарльза III стал первым членом королевской семьи Великобритании, который приехал в наше государство после начала большой войны. 10 апреля он прибыл во Львов с необъявленным визитом.

Герцог Сассекский посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center. Он признавался, что был сильно поражен атмосферой, царившей в заведении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что крестница короля Чарльза ІІІ вместе с сыновьями посетила Украину и обратилась к миру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!