Стало известно, что больше всего поразило принца Гарри во время тайного визита в Украину. Видео

Принц Гарри, который с необъявленным визитом приехал в Украину и посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center, признался, что произвело на него самое большое впечатление. По словам герцога Сассекского, за свою жизнь он посетил множество реабилитационных центров, однако нигде не встречал мест с подобной атмосферой.

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Соответствующее видео появилось на странице клиники в Instagram. Муж Меган Маркл добавил, что собственными глазами увидел высокий уровень ухода и реабилитации в Украине.

"Я был во многих разных центрах, но иметь место, где все собрано под одной крышей, действительно особенно. Людей оперируют, а затем в этом же помещении подбирают протезы, а затем они возвращаются домой. Хотя некоторые совсем не хотят ехать, они хотят остаться здесь, и я понимаю почему. Ни в одном из реабилитационных центров в мире нет атмосферы как здесь", – поделился герцог Сассекский.

Принц Гарри также обратился к украинцам с напоминанием о том, что мир продолжает оставаться на стороне нашей страны.

Напомним, 10 апреля сын короля Великобритании Чарльза III тайно приехал в Украину. Он посетил клинику Superhumans Center во Львове, где встретился с ее основателем Андреем Ставницером. По словам предпринимателя, герцог Сассекский отметил, что для него было большой честью посетить реабилитационный центр, а этот визит в Украину точно не будет последним.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит браслет принца Гарри с символической надписью на украинском языке.

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