Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным, – Зеленский

Размещение иностранных военных непосредственно на линии соприкосновения сделает начало новой войны критически опасным для страны-агрессора. Россия опасается международного присутствия и баз поддержки, ведь без них слова не способны остановить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CNN. Глава государства убежден, что только присутствие международных сил поддержки и представителей других государств может стать реальным барьером для России.

"Размещение иностранных войск на линии соприкосновения сделало бы для России начало новой войны очень опасным. Они боятся сил поддержки, баз и международных представителей. Если такого присутствия не будет, никакие слова не остановят Путина", – заявил президент.

По словам президента, руководство страны-агрессора остерегается прямого столкновения с международными силами. Именно поэтому, несмотря на любые дипломатические заверения, отсутствие такого контингента развязывает руки Кремлю.

"Если мы действительно хотим его (Путина – ред.) остановить, я не уверен, что влиятельные страны могут быть посредниками. Если это посредничество, он не чувствует вины. Это большая проблема. Я никого не заставляю выбирать сторону. Но дело в том, что, если мы хотим закончить войну, мы должны говорить Путину, что он не прав. Я не уверен, что диалоги, построенные на компромиссе, работают", – заявил Зеленский.

Вместо поиска уступок от Украины, которая законно себя защищает, мировые лидеры, в частности Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Нарендра Моди, должны четко указать агрессору, что войну необходимо прекратить. Президент подчеркнул, что Украина не начинала войну, поэтому ответственность за ее прекращение действий лежит исключительно на России.

"Мы защищаемся. Мы не агрессоры. Что останавливать? Все вместе мы должны остановить Путина. Что значит быть великим лидером? Это означает остановить войну дипломатическим путем", – заявил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признает, что война Соединенных Штатов с Ираном "отвлекла внимание" американцев от агрессивной войны России против украинцев. Но считать, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут возобновиться, пока не закончится конфликт с Ираном является "большим риском", отмечает он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не рассматривает возобновление переговоров с Украиной как первоочередную задачу и не намерена их навязывать. В то же время в Москве заявляют о положительном отношении к возможному диалогу.

