Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза. Это факт, и это хорошо. Но есть другой факт, о котором говорят значительно меньше — и он мне не нравится.

Орбан і Фіцо заблокували цей кредит. Формальна причина — Київ недостатньо зацікавлений у ремонті нафтопроводу Дружба. Тобто два проросійські прем’єри прямим текстом сказали: спочатку полагодьте маршрут для російської нафти, потім отримаєте гроші. І Київ погодився. І Брюссель погодився. І гроші розблокували.

Ось що відбулося насправді: Росія розбомбила "Дружбу", Угорщина і Словаччина використали це як важіль, Україну примусили відремонтувати російський транзитний маршрут — і тільки після цього їй дали кредит на боротьбу з Росією. Красива схема, нічого не скажеш.

І зверніть увагу — угорський прем’єр, який за кілька тижнів залишить посаду, навіть не пред’явив претензій Москві за те, що та розбомбила маршрут постачання його власної нафти. Жодного слова. Бо питання не в нафті — питання в тому, щоб Україна залишалася транзитером.

Трамп, до речі, підтримував Орбана в цьому питанні, стверджуючи що альтернативних маршрутів для Угорщини просто немає. Це неправда — є маршрут через Хорватію. Але коли це зупиняло Трампа від зручних тез?

Тепер головне питання — а що далі?

Ми потрапляємо в зачароване коло. Наш транзитний статус забезпечує нам гроші від Заходу — бо Захід змушений компенсувати те, що Угорщина і Словаччина купують російську нафту і тим самим продовжують війну. Але ці ж гроші, які ми отримуємо, частково нівелюються тим, що Росія заробляє на транзиті через нашу територію і продовжує воювати. Тобто Захід фінансує і нашу оборону, і частину путінської військової машини одночасно. І так буде 2026-го, і 2027-го, і 2028-го — поки ця конструкція не зміниться.

Чи може Україна відмовитися від транзиту? Може. Але для цього від російської нафти мають відмовитися і Угорщина, і Словаччина. А вони не збираються. Принаймні найближчим часом точно.

Є ще один сценарій. Якщо енергетична криза у світі поглибиться — а вона поглибиться, якщо ситуація на Близькому Сході не заспокоїться — значення Росії як експортера нафти зростатиме з кожним місяцем. І тоді Україні будуть пропонувати збільшити транзитні можливості в обмін на нові кредити. І ми знову опинимось перед тим самим вибором. І знову разом із Заходом будемо, як білка, крутитися в тому самому колесі.