Победительница "Холостяка" слила личное сообщение от бывшего парня "Терена" после рождения ребенка от другого мужчины

Победительница 13-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, какое сообщение получила от своего бывшего избранника, ветерана российско-украинской войны Александра "Терена" Будько, после рождения дочери. По словам бизнесвумен, общественный деятель искренне поздравил ее с тем, что она стала мамой от нового возлюбленного, и даже предложил помощь, если в ней возникнет необходимость.

Видео дня

Об этом Белень рассказала в новом выпуске проекта "Кейс". Она также подчеркнула, что окончательно оставила историю с "Тереном" в прошлом, поэтому сейчас спокойно может общаться с ним как с давним знакомым.

"Когда я родила, Саша мне написал: "Поздравляю! Я знаю, как ты этого хотела. Если что-то понадобится, пиши". Я ответила: "Спасибо, взаимно". Все эмоциональные качели закончились, поэтому мы просто как знакомые", – поделилась победительница "Холостяка 13".

Кстати, как призналась Инна Белень, если бы она вернулась в тот день, когда получила предложение принять участие в романтическом реалити-шоу, снова ответила бы "да". Хотя ее отношения с "Тереном" и завершились далеко не на позитивной ноте и даже сопровождались публичными разборками, эта история подарила бизнесвумен ту жизнь, которой она живет сейчас.

Напомним, что Инна Белень родила первенца 28 апреля этого года. Она сообщила радостную новость на личной странице в Instagram, опубликовав трогательные кадры с дочкой. На видео видно, что роды были партнерскими, ведь рядом с блогером постоянно находился ее муж Иван Яловенко.

Что интересно, пара знала друг друга еще со школьных лет, однако строить отношения начала только после завершения шоу "Холостяк". История любви Белень и Яловенко развивалась довольно быстро, поэтому уже в начале этого года они заключили брак.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сын и бывший муж Натальи Денисенко отреагировали на её помолвку через год после развода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!