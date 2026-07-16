13 июля в Париже было официально объявлено о создании Интегрированной антибаллистичнской коалиции.

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Повідомляється, що учасники підписали спільну декларацію, яка передбачає розробку та впровадження системи протиракетної оборони Freyja.

В основі Коаліції – ідея створення спільного оборонного щита.

Ключовим внеском України в цей проєкт є ракета-перехоплювач FP-7.x, розроблена вітчизняною компанією Fire Point.

До Коаліції поряд з Україною увійшли:

держави з найбільшим в Європі ВВП (крім, звісно, Росії) – Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія й Іспанія, а також ті європейські країни, що надають Україні протягом війни найбільшу допомогу, – Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Нідерланди й Данія.

Загалом, оскільки Німеччина й Велика Британія присутні в обох групах, таких країн 9, а з Україною, якій в Коаліції належить базова роль, – 10.

Так от, саме цей склад країн (Коаліція серйозних) і має стати за певної підтримки США основою/прообразом майбутніх альтернатив НАТО й ЄС за української участі.

Країна з найсильнішою армією на континенті (насправді – в Європі, адже на континенті, тобто материку, є ще й китайська, але Європу чомусь звикли називати, хоча й неграмотно, саме континентом) має знати собі ціну й бути в певному сенсі американським жандармом, будь-яке блокування з яким стане для всіх омріяною ціллю, а не приводом для географічно-історичного шантажа від чергової "братньої сестри", яку давно вже не називали потворною дитиною якогось договору…