Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины: кто войдет в состав его правительства

16 июля Верховная Рада Украины назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. В ходе голосования решение поддержали 289 народных депутатов.

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Против выступил 1 народный депутат, 7 воздержались, ещё 21 политик не голосовал. Об этом стало известно из результатов голосования Верховной Рады.

Новоизбранный премьер заявил, что правительство сосредоточится на полном обеспечении Сил обороны и развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, приоритетом станет обеспечение военных дронами, роботизированными комплексами, современным оборудованием и вооружением.

"Мы сделаем всё, чтобы для каждой дальнобойной операции, каждого высокоточного удара, для защиты позиций на фронте у украинских воинов было достаточно сил и средств: дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, современного оборудования и вооружения", – пообещал премьер.

В то же время Кабмин будет работать над подготовкой страны к зиме, поддержкой граждан и бизнеса, своевременным выполнением социальных обязательств, помощью прифронтовым общинам, углублением сотрудничества с международными партнерами и эффективным использованием международной помощи. Корецкий также подчеркнул, что стратегический курс Украины на полноправное членство в ЕС остается неизменным.

"Наша обязанность — выполнять все социальные обязательства государства, обеспечивая своевременную выплату пенсий, социальной помощи и финансирование ключевых государственных услуг", — написал он.

Кто может получить министерские портфели

Около 13:30, по информации одного из народных депутатов, Рада будет голосовать за новый состав правительства.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, фракция "Слуга народа" официально провела заседание и представила в Верховную Раду список кандидатов на должности министров в новом правительстве под руководством Сергея Корецкого.

В то же время после голосования за кандидатов на министерские должности, кроме руководителей МИД и Министерства обороны, фракция планирует провести еще одно заседание. На нем должны отдельно рассмотреть кандидатуру на должность министра обороны. Предварительно оно запланировано на 16:00.

Кого могут назначить министрами:

на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции рассматривают украинского дипломата Всеволода Ченцова;

Игорь Клименко может возглавить Министерство обороны;

может возглавить Иван Выговский является вероятным кандидатом на должность министра внутренних дел ;

является вероятным кандидатом на должность ; глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассматривается на должность министра по делам ветеранов;

рассматривается на должность депутат от фракции "Слуга народа" Денис Маслов может стать министром юстиции;

может стать народный депутат Виталий Безгин претендует на должность министра развития общин и территорий;

претендует на должность начальник Киевской ОГА Николай Калашник может возглавить Министерство инфраструктуры и восстановления;

может возглавить на должность министра социальной политики рассматривают двух кандидатов: действующего министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина или заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарину Марчак.

рассматривают двух кандидатов: действующего министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина или заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарину Марчак. Андрей Бутенко , возглавляющий Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, может заменить Оксена Лисового на посту министра образования и науки;

, возглавляющий Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, может заменить на посту Оксана Ферчук, которая в настоящее время является заместителем министра обороны по вопросам цифровизации, может стать министром цифровой трансформации.

В то же время остальные члены правительства, по предварительной информации, вероятно, сохранят свои должности.

Что известно о новом премьере

Сергей Корецкий — украинский топ-менеджер и предприниматель, более двух десятилетий работающий в топливно-энергетической сфере. С мая 2025 года он возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". До этого, с ноября 2022 года, руководил "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", где занимался стабилизацией работы государственных компаний после их перехода под контроль государства.

Корецкий получил образование в Луцком техническом университете по специальностям "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Экономика предприятия". Позже окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, получил специальность по добыче нефти и газа. В 2019 году завершил программу Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

Карьеру начал в 1997 году в группе компаний "Континуум". В разные годы возглавлял "Западную нефтяную группу", управляющую компанию "Континуум", а с 2013 года был генеральным директором сети автозаправочных комплексов WOG. Именно под его руководством компания расширила направление кофеен на АЗК.

В 2019 году Корецкий основал компанию IDEALIST Coffee Co., которая развивала одноименную сеть кофеен. В конце 2021 года он вышел из числа её бенефициаров. Также в 2019–2022 годах он был соучредителем и председателем правления международной энерготрейдинговой компании Centurion Group SA.

После назначения руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты" Корецкий унаследовал компании со значительными финансовыми проблемами. Уже в 2023 году он сообщал о многомиллиардных налоговых долгах, дефиците нефти и значительной дебиторской задолженности. В то же время по итогам 2024 года "Укрнафта" вышла на чистую прибыль в размере 16,4 млрд грн.

В мае 2025 года Корецкий возглавил НАК "Нафтогаз Украины". На этой должности он занимался подготовкой страны к отопительному сезону после масштабных российских атак на газовую инфраструктуру. Компании удалось нарастить запасы газа до около 13 млрд кубометров.

Днем ранее, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление о назначении нового премьер-министра. Речь шла о кандидатуре председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых изменениях в Кабинете министров и заявил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко сосредоточиться на новом стратегическом направлении сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 июля Верховная Рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По результатам голосования решение об увольнении чиновницы поддержали 258 народных избранников.

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