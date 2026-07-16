Почему я не присоединяюсь к "плачу Ярославны" по поводу МО Федорова. Потому что при нем не произошло самого главного, самого-самого главного, в чем нуждается армия: признания мастерства и профессионализма. Ни шага, ни полушага не было сделано в этом направлении. Ни малейшего намека на реформы или даже на необходимость в них. А я ждала именно этого. Потому что это справедливо, рационально и логично.

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Но нет.

Покажу на собственном примере.

Самый простой показатель того, ценится ли специалист, – это его денежное вознаграждение. И такая реформа – самая простая...

Я старший лейтенант, командир взвода, пятый год!!!! на боевых позициях без выхода. Уже можно говорить о профессионализме.

К тому же сейчас я совмещаю работу командира с работой пилота БПЛА, потому что специалистов по БПЛА у меня во взводе, как и вообще на фронте, не хватает (кто не знает, обучить пилота БПЛА не так просто, и далеко не каждого можно обучить).

Зарплата у меня стабильная, на протяжении многих лет составляет 26 тысяч. А вот денежное вознаграждение в последний год начали рассчитывать по-другому, и оно стало меньше. Хотя моя боевая служба на позициях, как и в предыдущие годы, занимает 2/3 месяца, до середины 25-го года я стабильно получала сотню, а затем денежное вознаграждение упало в среднем на 20%. Это началось при Умерове, но и при Федорове ничего не изменилось.

Дело не в деньгах, а в ощущении несправедливости, демотивации.

Вопрос в том, как же мы можем привлекать новичков в армию, как мы можем мотивировать их становиться профессионалами, когда они видят, что специалистов по ведению войны никак не ценят, а даже наоборот эксплуатируют до изнеможения без каких-либо "бонусов". Их даже лишают таких простых стимулов, как денежное вознаграждение.

В реформе Федорова, касающейся контрактов на службу, в этом вопросе полный провал, и даже наоборот – мотивация к непрофессионализму, ставка на низкоквалифицированную рабочую силу в армии.

Как можно было во время работы над реформой не догадаться, что пехотный контракт должен быть коротким, но менее оплачиваемым, чем длительный боевой контракт, который будут выбирать специалисты или те, кто собирается стать специалистом?