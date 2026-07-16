УкраїнськаУКР
русскийРУС
Виктор Андрусив
Виктор Андрусив
Исполнительный директор Украинского института будущего

Блог | Сначала победить врага, потом – тех, кто мешал победе

Военные ВСУ
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Два важных тезиса:

1. Воюют не отдельные политики или министры. Воюет украинский народ!

Политики или министры либо помогают народу победить, либо мешают.

2. Порядок наших приоритетов не изменился:

Сначала победить орков.

Затем разобраться с теми, кто мешал их победить.

И именно в таком порядке.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...
Война в УкраинеРоссия - страна-агрессорполитикаВооруженные Силы УкраиныукраинцыКабинет министров Украиныпобеда
Телеграм Виктора Андрусива
Редакционная политика