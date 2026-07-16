Два важных тезиса:

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1. Воюют не отдельные политики или министры. Воюет украинский народ!

Политики или министры либо помогают народу победить, либо мешают.

2. Порядок наших приоритетов не изменился:

Сначала победить орков.

Затем разобраться с теми, кто мешал их победить.

И именно в таком порядке.