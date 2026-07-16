Блог | Сначала победить врага, потом – тех, кто мешал победе
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Два важных тезиса:
1. Воюют не отдельные политики или министры. Воюет украинский народ!
Политики или министры либо помогают народу победить, либо мешают.
2. Порядок наших приоритетов не изменился:
Сначала победить орков.
Затем разобраться с теми, кто мешал их победить.
И именно в таком порядке.
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