ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, календарь, турнирная таблица, результаты

На полях Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады 11 июня стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют сразу 48 сборных, которые разбиты на 12 квартетов.

В плей-офф выйдут по два победителя каждый из групп, а также восемь лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. Всего будет проведено рекордные 104 матча.

Действующими победителями мирового первенства являются аргентинцы. "Небесно-голубые" в грандиозном финале ЧМ-2022 в серии пенальти обыграли Францию (основное и дополнительное время – 3:3).

КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМ-2026 ПО ФУТБОЛУ

ГРУППОВЫЙ ЭТАП

1-й тур

  • 11 июня, 23:00. Группа A. Мексика – ЮАР
  • 12 июня, 05:00. Группа A. Южная Корея – Чехия
  • 12 июня, 22:00. Группа B. Канада – Босния и Герцеговина
  • 13 июня, 04:00. Группа D. США – Парагвай
  • 13 июня, 22:00. Группа B. Катар – Швейцария
  • 14 июня, 01:00. Группа C. Бразилия – Марокко
  • 14 июня, 04:00. Группа C. Гаити – Шотландия
  • 14 июня, 07:00. Группа D. Австралия – Турция
  • 14 июня, 20:00. Группа E. Германия – Кюрасао
  • 14 июня, 23:00. Группа F. Нидерланды – Япония
  • 15 июня, 02:00. Группа E. Кот-д'Ивуар – Эквадор
  • 15 июня, 05:00. Группа F. Швеция – Тунис
  • 15 июня, 19:00. Группа H. Испания – Кабо-Верде
  • 15 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Египет
  • 16 июня, 01:00. Группа H. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 16 июня, 04:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия
  • 16 июня, 22:00. Группа I. Франция – Сенегал
  • 17 июня, 01:00. Группа I. Ирак – Норвегия
  • 17 июня, 04:00. Группа J. Аргентина – Алжир
  • 17 июня, 07:00. Группа J. Австрия – Иордания
  • 17 июня, 20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго
  • 17 июня, 23:00. Группа L. Англия – Хорватия
  • 18 июня, 02:00. Группа L. Гана – Панама
  • 18 июня, 05:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

  • 18 июня, 19:00. Группа A. Чехия – ЮАР
  • 18 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Босния и Герцеговина
  • 19 июня, 01:00. Группа B. Канада – Катар
  • 19 июня, 04:00. Группа A. Мексика – Южная Корея
  • 19 июня, 22:00. Группа D. США – Австралия
  • 20 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Марокко
  • 20 июня, 03:30. Группа C. Бразилия – Гаити
  • 20 июня, 06:00. Группа D. Турция – Парагвай
  • 20 июня, 20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция
  • 20 июня, 23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21 июня, 03:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао
  • 21 июня, 07:00. Группа F. Тунис – Япония
  • 21 июня, 19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия
  • 21 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Иран
  • 22 июня, 01:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде
  • 22 июня, 04:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет
  • 22 июня, 20:00. Группа J. Аргентина – Австрия
  • 23 июня, 00:00. Группа I. Франция – Ирак
  • 23 июня, 03:00. Группа I. Норвегия – Сенегал
  • 23 июня, 06:00. Группа J. Иордания – Алжир
  • 23 июня, 20:00. Группа K. Португалия – Узбекистан
  • 23 июня, 23:00. Группа L. Англия – Гана
  • 24 июня, 02:00. Группа L. Панама – Хорватия
  • 24 июня, 05:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго
3-й тур

  • 24 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Канада
  • 24 июня, 22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар
  • 25 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Бразилия
  • 25 июня, 01:00. Группа C. Марокко – Гаити
  • 25 июня, 04:00. Группа A. Чехия – Мексика
  • 25 июня, 04:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея
  • 25 июня, 23:00. Группа E. Эквадор – Германия
  • 25 июня, 23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 26 июня, 02:00. Группа F. Тунис – Нидерланды
  • 26 июня, 02:00. Группа F. Япония – Швеция
  • 26 июня, 05:00. Группа D. Турция – США
  • 26 июня, 05:00. Группа D. Парагвай – Австралия
  • 26 июня, 22:00. Группа I. Норвегия – Франция
  • 26 июня, 22:00. Группа I. Сенегал – Ирак
  • 27 июня, 03:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27 июня, 03:00. Группа H. Уругвай – Испания
  • 27 июня, 06:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия
  • 27 июня, 06:00. Группа G. Египет – Иран
  • 28 июня, 00:00. Группа L. Панама – Англия
  • 28 июня, 00:00. Группа L. Хорватия – Гана
  • 28 июня, 02:30. Группа K. Колумбия – Португалия
  • 28 июня, 02:30. Группа K. ДР Конго – Узбекистан
  • 28 июня, 05:00. Группа J. Алжир – Австрия
  • 28 июня, 05:00. Группа J. Иордания – Аргентина

ПЛЕЙ-ОФФ

1/16 финала

  • 28 июня, 22:00
  • 29 июня, 20:00
  • 29 июня, 23:30
  • 30 июня, 04:00
  • 30 июня, 20:00
  • 1 июля, 00:00
  • 1 июля, 04:00
  • 1 июля, 19:00
  • 1 июля, 23:00
  • 2 июля, 03:00
  • 2 июля, 22:00
  • 3 июля, 02:00
  • 3 июля, 21:00
  • 4 июля, 01:00
  • 4 июля, 04:30

1/8 финала

  • 4 июля, 20:00
  • 5 июля, 00:00
  • 5 июля, 23:00
  • 6 июля, 03:00
  • 6 июля, 22:00
  • 7 июля, 03:00
  • 7 июля, 19:00
  • 7 июля, 23:00
1/4 финала

  • 9 июля, 23:00
  • 10 июля, 22:00
  • 12 июля, 00:00
  • 12 июля, 04:00

1/2 финала

  • 15 июля, 22:00
  • 16 июля, 22:00

Матч за 3-е место

  • 19 июля, 00:00

Финал

  • 19 июля, 22:00

