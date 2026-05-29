ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, календарь, турнирная таблица, результаты

На полях Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады 11 июня стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют сразу 48 сборных, которые разбиты на 12 квартетов.

Видео дня

В плей-офф выйдут по два победителя каждый из групп, а также восемь лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. Всего будет проведено рекордные 104 матча.

Действующими победителями мирового первенства являются аргентинцы. "Небесно-голубые" в грандиозном финале ЧМ-2022 в серии пенальти обыграли Францию (основное и дополнительное время – 3:3).

КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМ-2026 ПО ФУТБОЛУ

ГРУППОВЫЙ ЭТАП

1-й тур

11 июня, 23:00. Группа A. Мексика – ЮАР

12 июня, 05:00. Группа A. Южная Корея – Чехия

12 июня, 22:00. Группа B. Канада – Босния и Герцеговина

13 июня, 04:00. Группа D. США – Парагвай

13 июня, 22:00. Группа B. Катар – Швейцария

14 июня, 01:00. Группа C. Бразилия – Марокко

14 июня, 04:00. Группа C. Гаити – Шотландия

14 июня, 07:00. Группа D. Австралия – Турция

14 июня, 20:00. Группа E. Германия – Кюрасао

14 июня, 23:00. Группа F. Нидерланды – Япония

15 июня, 02:00. Группа E. Кот-д'Ивуар – Эквадор

15 июня, 05:00. Группа F. Швеция – Тунис

15 июня, 19:00. Группа H. Испания – Кабо-Верде

15 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Египет

16 июня, 01:00. Группа H. Саудовская Аравия – Уругвай

16 июня, 04:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия

16 июня, 22:00. Группа I. Франция – Сенегал

17 июня, 01:00. Группа I. Ирак – Норвегия

17 июня, 04:00. Группа J. Аргентина – Алжир

17 июня, 07:00. Группа J. Австрия – Иордания

17 июня, 20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго

17 июня, 23:00. Группа L. Англия – Хорватия

18 июня, 02:00. Группа L. Гана – Панама

18 июня, 05:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

18 июня, 19:00. Группа A. Чехия – ЮАР

18 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня, 01:00. Группа B. Канада – Катар

19 июня, 04:00. Группа A. Мексика – Южная Корея

19 июня, 22:00. Группа D. США – Австралия

20 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Марокко

20 июня, 03:30. Группа C. Бразилия – Гаити

20 июня, 06:00. Группа D. Турция – Парагвай

20 июня, 20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция

20 июня, 23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар

21 июня, 03:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао

21 июня, 07:00. Группа F. Тунис – Япония

21 июня, 19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия

21 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Иран

22 июня, 01:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде

22 июня, 04:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет

22 июня, 20:00. Группа J. Аргентина – Австрия

23 июня, 00:00. Группа I. Франция – Ирак

23 июня, 03:00. Группа I. Норвегия – Сенегал

23 июня, 06:00. Группа J. Иордания – Алжир

23 июня, 20:00. Группа K. Португалия – Узбекистан

23 июня, 23:00. Группа L. Англия – Гана

24 июня, 02:00. Группа L. Панама – Хорватия

24 июня, 05:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

24 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Канада

24 июня, 22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар

25 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Бразилия

25 июня, 01:00. Группа C. Марокко – Гаити

25 июня, 04:00. Группа A. Чехия – Мексика

25 июня, 04:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея

25 июня, 23:00. Группа E. Эквадор – Германия

25 июня, 23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26 июня, 02:00. Группа F. Тунис – Нидерланды

26 июня, 02:00. Группа F. Япония – Швеция

26 июня, 05:00. Группа D. Турция – США

26 июня, 05:00. Группа D. Парагвай – Австралия

26 июня, 22:00. Группа I. Норвегия – Франция

26 июня, 22:00. Группа I. Сенегал – Ирак

27 июня, 03:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27 июня, 03:00. Группа H. Уругвай – Испания

27 июня, 06:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия

27 июня, 06:00. Группа G. Египет – Иран

28 июня, 00:00. Группа L. Панама – Англия

28 июня, 00:00. Группа L. Хорватия – Гана

28 июня, 02:30. Группа K. Колумбия – Португалия

28 июня, 02:30. Группа K. ДР Конго – Узбекистан

28 июня, 05:00. Группа J. Алжир – Австрия

28 июня, 05:00. Группа J. Иордания – Аргентина

ПЛЕЙ-ОФФ

1/16 финала

28 июня, 22:00

29 июня, 20:00

29 июня, 23:30

30 июня, 04:00

30 июня, 20:00

1 июля, 00:00

1 июля, 04:00

1 июля, 19:00

1 июля, 23:00

2 июля, 03:00

2 июля, 22:00

3 июля, 02:00

3 июля, 21:00

4 июля, 01:00

4 июля, 04:30

1/8 финала

4 июля, 20:00

5 июля, 00:00

5 июля, 23:00

6 июля, 03:00

6 июля, 22:00

7 июля, 03:00

7 июля, 19:00

7 июля, 23:00

1/4 финала

9 июля, 23:00

10 июля, 22:00

12 июля, 00:00

12 июля, 04:00

1/2 финала

15 июля, 22:00

16 июля, 22:00

Матч за 3-е место

19 июля, 00:00

Финал

19 июля, 22:00

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!