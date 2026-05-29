ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, календарь, турнирная таблица, результаты
4 минуты
2,1 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
На полях Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады 11 июня стартует главное футбольное событие года – чемпионат мира 2026 года. Впервые в истории на турнире сыграют сразу 48 сборных, которые разбиты на 12 квартетов.
В плей-офф выйдут по два победителя каждый из групп, а также восемь лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. Всего будет проведено рекордные 104 матча.
Действующими победителями мирового первенства являются аргентинцы. "Небесно-голубые" в грандиозном финале ЧМ-2022 в серии пенальти обыграли Францию (основное и дополнительное время – 3:3).
КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЧМ-2026 ПО ФУТБОЛУ
ГРУППОВЫЙ ЭТАП
1-й тур
- 11 июня, 23:00. Группа A. Мексика – ЮАР
- 12 июня, 05:00. Группа A. Южная Корея – Чехия
- 12 июня, 22:00. Группа B. Канада – Босния и Герцеговина
- 13 июня, 04:00. Группа D. США – Парагвай
- 13 июня, 22:00. Группа B. Катар – Швейцария
- 14 июня, 01:00. Группа C. Бразилия – Марокко
- 14 июня, 04:00. Группа C. Гаити – Шотландия
- 14 июня, 07:00. Группа D. Австралия – Турция
- 14 июня, 20:00. Группа E. Германия – Кюрасао
- 14 июня, 23:00. Группа F. Нидерланды – Япония
- 15 июня, 02:00. Группа E. Кот-д'Ивуар – Эквадор
- 15 июня, 05:00. Группа F. Швеция – Тунис
- 15 июня, 19:00. Группа H. Испания – Кабо-Верде
- 15 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Египет
- 16 июня, 01:00. Группа H. Саудовская Аравия – Уругвай
- 16 июня, 04:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия
- 16 июня, 22:00. Группа I. Франция – Сенегал
- 17 июня, 01:00. Группа I. Ирак – Норвегия
- 17 июня, 04:00. Группа J. Аргентина – Алжир
- 17 июня, 07:00. Группа J. Австрия – Иордания
- 17 июня, 20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго
- 17 июня, 23:00. Группа L. Англия – Хорватия
- 18 июня, 02:00. Группа L. Гана – Панама
- 18 июня, 05:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия
2-й тур
- 18 июня, 19:00. Группа A. Чехия – ЮАР
- 18 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Босния и Герцеговина
- 19 июня, 01:00. Группа B. Канада – Катар
- 19 июня, 04:00. Группа A. Мексика – Южная Корея
- 19 июня, 22:00. Группа D. США – Австралия
- 20 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Марокко
- 20 июня, 03:30. Группа C. Бразилия – Гаити
- 20 июня, 06:00. Группа D. Турция – Парагвай
- 20 июня, 20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция
- 20 июня, 23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар
- 21 июня, 03:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао
- 21 июня, 07:00. Группа F. Тунис – Япония
- 21 июня, 19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия
- 21 июня, 22:00. Группа G. Бельгия – Иран
- 22 июня, 01:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде
- 22 июня, 04:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет
- 22 июня, 20:00. Группа J. Аргентина – Австрия
- 23 июня, 00:00. Группа I. Франция – Ирак
- 23 июня, 03:00. Группа I. Норвегия – Сенегал
- 23 июня, 06:00. Группа J. Иордания – Алжир
- 23 июня, 20:00. Группа K. Португалия – Узбекистан
- 23 июня, 23:00. Группа L. Англия – Гана
- 24 июня, 02:00. Группа L. Панама – Хорватия
- 24 июня, 05:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго
3-й тур
- 24 июня, 22:00. Группа B. Швейцария – Канада
- 24 июня, 22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар
- 25 июня, 01:00. Группа C. Шотландия – Бразилия
- 25 июня, 01:00. Группа C. Марокко – Гаити
- 25 июня, 04:00. Группа A. Чехия – Мексика
- 25 июня, 04:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея
- 25 июня, 23:00. Группа E. Эквадор – Германия
- 25 июня, 23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 26 июня, 02:00. Группа F. Тунис – Нидерланды
- 26 июня, 02:00. Группа F. Япония – Швеция
- 26 июня, 05:00. Группа D. Турция – США
- 26 июня, 05:00. Группа D. Парагвай – Австралия
- 26 июня, 22:00. Группа I. Норвегия – Франция
- 26 июня, 22:00. Группа I. Сенегал – Ирак
- 27 июня, 03:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27 июня, 03:00. Группа H. Уругвай – Испания
- 27 июня, 06:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия
- 27 июня, 06:00. Группа G. Египет – Иран
- 28 июня, 00:00. Группа L. Панама – Англия
- 28 июня, 00:00. Группа L. Хорватия – Гана
- 28 июня, 02:30. Группа K. Колумбия – Португалия
- 28 июня, 02:30. Группа K. ДР Конго – Узбекистан
- 28 июня, 05:00. Группа J. Алжир – Австрия
- 28 июня, 05:00. Группа J. Иордания – Аргентина
ПЛЕЙ-ОФФ
1/16 финала
- 28 июня, 22:00
- 29 июня, 20:00
- 29 июня, 23:30
- 30 июня, 04:00
- 30 июня, 20:00
- 1 июля, 00:00
- 1 июля, 04:00
- 1 июля, 19:00
- 1 июля, 23:00
- 2 июля, 03:00
- 2 июля, 22:00
- 3 июля, 02:00
- 3 июля, 21:00
- 4 июля, 01:00
- 4 июля, 04:30
1/8 финала
- 4 июля, 20:00
- 5 июля, 00:00
- 5 июля, 23:00
- 6 июля, 03:00
- 6 июля, 22:00
- 7 июля, 03:00
- 7 июля, 19:00
- 7 июля, 23:00
1/4 финала
- 9 июля, 23:00
- 10 июля, 22:00
- 12 июля, 00:00
- 12 июля, 04:00
1/2 финала
- 15 июля, 22:00
- 16 июля, 22:00
Матч за 3-е место
- 19 июля, 00:00
Финал
- 19 июля, 22:00
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!