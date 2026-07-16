В сети нашли архивную запись с Назарием Яремчуком в Вашингтоне, которая пролила свет на настоящий текст "Гуцулки Ксени"
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В сети показали архивное видео с легендарным украинским эстрадным певцом Назарием Яремчуком 1990 года. На записи запечатлен уникальный момент, когда артист в компании своего коллеги по цеху Павла Дворского исполнил культовую композицию "Гуцулка Ксеня".
Ролик ярко демонстрирует, что музыка была невероятно важной частью жизни Яремчука, ведь он пел не во время концерта, а в домашней обстановке, гостюя у друзей в Вашингтоне, США. Редкие кадры появились на TikTok-странице сообщества "Смерічка: Музика поколінь".
Уникальность записи заключается и в том, что она открывает глаза украинцам на настоящий текст легендарной песни "Гуцулка Ксеня". Современная аудитория привыкла слышать припев в таком варианте: "Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про любов". Однако оказалось, что эта версия трека является сфальшивленной, ведь в оригинальном тексте прописаны другие строки.
Назарий Яремчук исполнил припев культовой композиции так: "Гуцулко Ксеню, я тобі на трембіті, лиш одній в цілім світі розкажу про свій жаль". Этот вариант текста культовой песни звучит более логично, ведь в оригинале это была трагическая история о смерти любимой женщины, а не о предательстве, как в современной интерпретации.
Возможно, Назарий Яремчук и сейчас продолжал бы радовать поклонников своим невероятным голосом, если бы его судьба не сложилась так печально. В возрасте 43 лет певец ушел из жизни из-за страшной болезни — рака желудка. Трагедия произошла 30 июня 1995 года.
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