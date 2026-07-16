УкраїнськаУКР
русскийРУС

Во многих городах Украины начались митинги против отставки Федорова: первые подробности. Фото и видео

Мария Дрофич
Новости. Общество
8 минут
7,6 т.
Жители Киева протестуют против отставки министра обороны
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Горожане собрались на площади Ивана Франко, недалеко от Офиса президента. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло, который находится на месте событий.

Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве
Протест против отставки Федорова в Киеве

На мирные акции собрались жители других городов Украины. Протестующие требуют оставить Михаила Федорова на посту министра обороны.

Луцк

Протест против отставки Федорова в Луцке
Протест против отставки Федорова в Луцке
Протест против отставки Федорова в Луцке

Ровно

Протест против отставки Федорова в Ровно
Протест против отставки Федорова в Ровно
Протест против отставки Федорова в Ровно
Протест против отставки Федорова в Ровно

Житомир

Протест против отставки Федорова в Житомире
Протест против отставки Федорова в Житомире
Протест против отставки Федорова в Житомире
Протест против отставки Федорова в Житомире

Черкассы

Протест против отставки Федорова в Черкассах
Протест против отставки Федорова в Черкассах

Винница

Протест против отставки Федорова в Виннице
Протест против отставки Федорова в Виннице
Протест против отставки Федорова в Виннице

Днепр и Кривой Рог

Протест против отставки Федорова в Днепре
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге
Протест против отставки Федорова в Кривом Роге

Тернополь

Протест против отставки Федорова в Тернополе
Протест против отставки Федорова в Тернополе

Хмельницкий

Протест против отставки Федорова в Хмельницком

Полтава

Протест против отставки Федорова в Полтаве
Протест против отставки Федорова в Полтаве
Протест против отставки Федорова в Полтаве
Протест против отставки Федорова в Полтаве

Николаев

Протест против отставки Федорова в Николаеве
Протест против отставки Федорова в Николаеве
Протест против отставки Федорова в Николаеве
Протест против отставки Федорова в Николаеве
Протест против отставки Федорова в Николаеве
Протест против отставки Федорова в Николаеве

Харьков

Что предшествовало

15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для вооруженных сил до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

В тот же день стало известно, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, который до этого был министром МВД.

Утром 16 июля заявление об увольнении подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров. Своё решение он связал с отставкой министра обороны Михаила Федорова.

Российские так называемые "Z-военкоры" признают достижения Михаила Федорова на этом посту и поэтому откровенно радуются его отставке. Ранее OBOZ.UA собрал наиболее характерные оценки "Z-военкоров" и их читателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКиевАкции протеста в КиевеОтставка и назначение министровмитингМихаил Федоров
Редакционная политика