Утром 16 июля жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

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Горожане собрались на площади Ивана Франко, недалеко от Офиса президента. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло, который находится на месте событий.

На мирные акции собрались жители других городов Украины. Протестующие требуют оставить Михаила Федорова на посту министра обороны.

Луцк

Ровно

Житомир

Черкассы

Винница

Днепр и Кривой Рог

Тернополь

Хмельницкий

Полтава

Николаев

Харьков

Что предшествовало

15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для вооруженных сил до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

В тот же день стало известно, что Министерство обороны возглавит Игорь Клименко, который до этого был министром МВД.

Утром 16 июля заявление об увольнении подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ, полковник Павел Елизаров. Своё решение он связал с отставкой министра обороны Михаила Федорова.

Российские так называемые "Z-военкоры" признают достижения Михаила Федорова на этом посту и поэтому откровенно радуются его отставке. Ранее OBOZ.UA собрал наиболее характерные оценки "Z-военкоров" и их читателей.

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