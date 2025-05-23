'Терен' впервые назвал причину расставания с Инной Белень после 'Холостяка'

Главный герой 13-го сезона реалити "Холостяк" Александр "Терен" Будько раскрыл, почему на самом деле поставил точку в романе с победительницей шоу Инной Белень. По словам общественного деятеля, ему довольно сложно назвать взаимодействие, которое было между ним и волонтеркой после проекта романтическими отношениями, ведь они довольно редко виделись друг с другом и не имели эмоциональной близости.

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В частности, как отметил ветеран российско-украинской войны, по окончании шоу они оба "столкнулись с реальностью", где больше не существовало тех условий, которые были на "Холостяке". Об этом он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

"Мы жили отдельно. Определенный период мы действительно общались, но я не могу сказать, что это было то общение, как на проекте. Люди сталкиваются с реальностью после проекта. Уже нет такого, что тебе надо обязательно прийти на это свидание, что надо быть там или в другом месте. Все, вот у тебя есть новая реальность, новая жизнь. Точнее продолжение той жизни, которая была до проекта", – высказался общественный деятель.

Как объяснил Александр Будько, для участия в реалити-шоу его будто вырвали не определенный период из привычной жизни. Долгое время он фактически был погружен только в проект "Холостяк" и не думал ни о чем другом. Однако когда шоу резко завершилось, настал момент снова заботиться о реальности и своем будущем. Такая же ситуация происходит и с участницами реалити, в частности Инной Белень.

"Ну, если честно, мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. То есть, мы не так часто виделись и у нас не было супер близких отношений после проекта", – отметил общественный деятель.

В частности "Терен" поделился, что за два месяца активного процесса съемок "Холостяка" очень сложно хорошо раскрыть девушек и понять, какие они есть на самом деле. По словам общественного деятеля, даже с финалистками шоу, а именно Инной Белень и Анастасией Юзьвак, он имел возможность лично пообщаться в общем около десяти часов. Этого очень мало, чтобы полюбить человека и понять, что именно с ним тебе хочется строить отношения.

"Поэтому, собственно, по моему мнению, пары и распадаются. Во-первых, присутствует самоцензура, много ограничений на общение, и после того, когда вы выходите из проекта, эта самоцензура исчезает, ты открываешься и тебе открываются по-новому. Исчезают вот эти все маски. Появляется человек перед тобой тот, какой он есть. Возможно, не все готовы к восприятию новых ролей, образов, которые были скрыты до этого. Не потому, что это скрывалось от тебя, а потому, что каждый человек, конечно, хочет показать свое лучшее", – добавил ветеран.

Напомним, что Инна Белень и "Терен" официально сообщили о разрыве отношений ровно через месяц после выхода последнего эпизода реалити. Сначала они обнародовали пост, где отметили: имели искренние чувства друг к другу, однако со временем поняли, что им лучше строить жизнь отдельно. Но разойтись на хорошей ноте экс-паре не удалось. Александр Будько начал получать много злобных комментариев от подписчиков волонтера, поэтому, не подбирая слов, поставил всех хейтеров на место. Со своей стороны Белень защитила фанов и указала, что они "лучшие люди".

Определенный период пара избегала комментариев относительно отношений, однако в конце концов волонтер заявила, что они разошлись на плохой ноте. По словам Белень, она не чувствовала уважения к себе от "Терена".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что победительница "Холостяка" Инна Белень раскрыла новые подробности расставания с "Тереном" и обратилась к нему публично.

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