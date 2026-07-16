Блог | Помощь Украине: когда смрада больше, чем пользы
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Напомню – выборочно! – последние цифры от немецкого Института мировой экономики Киля относительно ОБЩЕЙ помощи Украине - военной, финансовой и гуманитарной (в скобках – только ВОЕННОЙ) от некоторых государств нарастающим итогом С НАЧАЛА полномасштабной войны – по состоянию на 28 февраля этого года в млрд евро:
Норвегия 24,7 (18,0)
Швеция 19,2 (15,5)
Дания 12,1 (10,8)
ПОЛЬША 6,4 (5,0)
Литва 1,6 (1,4)
Эстония 1,2 (1,0)
Так что общая помощь от Польши – страны, что не сложит себе цену, - уступает, в частности, общей помощи от Норвегии почти в 4 раза (по военной – тоже почти в 4), общей помощи от Швеции- в 3 раза (по военной – в 3 с лишним), общей помощи от Дании – почти в 2 раза (по военной – в 2 с лишним);
при этом общая помощь от Польши превышает общую помощь от Литвы лишь в 4 раза (по военной - где-то в 3 с половиной) и общую помощь от Эстонии – чуть больше, чем в 5 раз (по военной – в 5).
Но вот – чисто для сопоставления финансовых мощностей этих государств – прошлогодние ВВП тех же 6 стран (в трлн долларов):
Норвегия 0,5
Швеция 0,7
Дания 0,5
ПОЛЬША 1,0
Литва 0,1
Эстония 0,05
Всё ясно? Вопросы остались?
Впрочем, "в защиту Польши" заодно напомню и об относительно не очень больших суммах помощи от:
шумной Франции (ниже каждой из Норвегии, Швеции, Нидерландов, Дании!),
Австралии (ниже Литвы и Эстонии!),
Румынии (ниже Люксембурга!),
Португалии (ещё ниже!),
Турции (меньше Исландии!),
Индии (меньше Кипра!)…